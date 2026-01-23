Yadigar Kahvesi'nde Kuşaklararası Buluşma: 'Torunumla Tohum Ekiyorum'

Fatih Belediyesi Yadigar Kahvesi'nde düzenlenen 'Torunumla Tohum Ekiyorum' etkinliği, büyükler ve torunları toprakta buluşturdu; kuşaklararası bağ güçlendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:41
Yadigar Kahvesi'nde Kuşaklararası Buluşma: 'Torunumla Tohum Ekiyorum'

Yadigar Kahvesi'nde Kuşaklararası Buluşma: 'Torunumla Tohum Ekiyorum'

Ara tatilde kuşaklar aynı toprakta buluştu

Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Birimi'ne bağlı Yadigar Kahvesi, ara tatil döneminde kuşakları buluşturan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yedikule-Ayvansaray Bahçe iş birliğiyle düzenlenen 'Torunumla Tohum Ekiyorum' temalı Kuşaklararası Tohum Ekme Etkinliği, kahve üyeleriyle torunlarını aynı üretim pratiğinde bir araya getirdi.

Etkinlik boyunca büyükler ile çocuklar, iki ayrı saksıya tohum ekerek süreci birlikte deneyimledi. Büyükler toprakla kurdukları bağın bilgi ve birikimini aktarıp deneyimlerini paylaştı; çocuklar ise sabır, emek ve sorumluluk duygusunu uygulamalı olarak öğrendi.

Programın sonunda ekilen saksılar karşılıklı olarak hediye edildi; bu jest, kuşaklar arası bağın ortak emekle güçlendiği mesajını pekiştirdi ve nesiller arası dayanışmanın somut bir sembolü oldu.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da etkinliğin kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Büyüklerimizin tecrübesiyle çocuklarımızın heyecanını aynı sofrada, aynı toprakta buluşturmayı önemsiyoruz. Toprağa atılan her tohum, yarınlara bırakılan bir umuttur. Kuşaklar arası bağı canlı tutan her çalışma, şehrimizin geleceğine yapılan yatırımdır".

Yadigar Kahvesi çatısı altında büyüklerin sosyal hayata katılımını destekleyen ve kuşaklar arası etkileşimi artıran etkinlikler, farklı temalarla devam edecek.

