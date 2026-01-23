Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Uyum Eğitimi Tamamlandı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan sağlık personeline yönelik genel oryantasyon eğitimleri, hastane yönetiminin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Eğitimin Amacı

Hizmet içi eğitim programının temel hedefi, hastaneye yeni atanan hemşireler, sağlık teknikerleri ve diğer çalışan hizmetler sınıfı mensubu personelin uyum sürecini hızlandırmak ve kurum kültürünü benimsemelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

Program kapsamında yapılan bilgilendirme ve uygulamalarda; renkli kodlar, hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan ve hasta hakları birimi işleyişi, enfeksiyon kontrol önlemleri, güvenli kan transfüzyonu uygulamaları ele alındı. Ayrıca afet durumları yönetimi, yangın söndürücülerin kullanımı ile temel ve ileri yaşam desteği konularında da uygulamalı ve teorik bilgilendirmeler yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında hastanemize yeni atanan hemşire, sağlık teknikeri ve diğer çalışan hizmetler sınıfı mensubu tüm personellerimize uyum süreçlerini hızlandırmak ve kurum kültürünü yansıtmak amacıyla, hastane yönetimimizin katılımlarıyla genel hastane tanıtımı, eğitim faaliyetleri işleyişi, renkli kodlar, hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konuları, çalışan ve hasta hakları birimi işleyişi, enfeksiyon kontrol önlemleri, güvenli kan transfüzyonu uygulamaları, afet durumları yönetimi ve yangın söndürücülerinin kullanımı, temel ve ileri yaşam desteği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Yeni atanan personellerimizi tebrik eder, eğitmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz"

