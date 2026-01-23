Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Uyum Eğitimi Tamamlandı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan sağlık personeline yönelik oryantasyon eğitimleri, hastane yönetiminin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:53
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Uyum Eğitimi Tamamlandı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Uyum Eğitimi Tamamlandı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan sağlık personeline yönelik genel oryantasyon eğitimleri, hastane yönetiminin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Eğitimin Amacı

Hizmet içi eğitim programının temel hedefi, hastaneye yeni atanan hemşireler, sağlık teknikerleri ve diğer çalışan hizmetler sınıfı mensubu personelin uyum sürecini hızlandırmak ve kurum kültürünü benimsemelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

Program kapsamında yapılan bilgilendirme ve uygulamalarda; renkli kodlar, hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan ve hasta hakları birimi işleyişi, enfeksiyon kontrol önlemleri, güvenli kan transfüzyonu uygulamaları ele alındı. Ayrıca afet durumları yönetimi, yangın söndürücülerin kullanımı ile temel ve ileri yaşam desteği konularında da uygulamalı ve teorik bilgilendirmeler yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında hastanemize yeni atanan hemşire, sağlık teknikeri ve diğer çalışan hizmetler sınıfı mensubu tüm personellerimize uyum süreçlerini hızlandırmak ve kurum kültürünü yansıtmak amacıyla, hastane yönetimimizin katılımlarıyla genel hastane tanıtımı, eğitim faaliyetleri işleyişi, renkli kodlar, hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konuları, çalışan ve hasta hakları birimi işleyişi, enfeksiyon kontrol önlemleri, güvenli kan transfüzyonu uygulamaları, afet durumları yönetimi ve yangın söndürücülerinin kullanımı, temel ve ileri yaşam desteği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Yeni atanan personellerimizi tebrik eder, eğitmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz"

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK GENEL...

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK GENEL ORYANTASYON EĞİTİMLERİ, HASTANE YÖNETİMİNİN KATILIMIYLA BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK GENEL...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursalı Hayırsever Hanımlar Afganistan’da Su Kuyusu Açtı
2
Niğde Geven Balı'na Coğrafi İşaret ve Arıcılık Eğitimi
3
Sanal Kumar Bağımlılığı Alarmı: YEDAM Başvurularında İlk Sırada
4
Almanya'da Kalp Krizi: Aydınlı Gurbetçi Batıkan Bozkurt Hayatını Kaybetti
5
Çerçioğlu, Bakan Yardımcısı Okumuş’u Aydın’da Ağırladı
6
Bilkart Ulaşım Sistemiyle Bilecik'te Temassız Ulaşım
7
Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde Sağlıkta Güçlü Hizmet Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları