Gebze'de UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Toplantısı

Gebze, UCLG‑MEWA CSCUM Başkanlık Toplantısı’na ev sahipliği yaptı; çevrimiçi oturumlarda akıllı kent uygulamaları, kentsel hareketlilik ve düşük karbonlu ulaşım ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:45
Gebze'de UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Başkanlık Toplantısı

Gebze Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi (CSCUM) Başkanlık Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve bölgesel iş birliği ile sürdürülebilir kent çözümlerine odaklandı.

Toplantı ve Katılımcılar

Oturuma Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile farklı ülkelerden belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Katılımcılar, kent yönetimlerinde uygulanabilecek yenilikçi politikalar ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Gündem: Akıllı Kentten Düşük Karbonlu Ulaşıma

Toplantıda akıllı kent uygulamaları, kentsel hareketlilik stratejileri ve düşük karbonlu ulaşım çözümleri ele alındı. Oturumlarda şehirlerin daha yaşanabilir ve çevreci bir yapıya kavuşturulması için atılacak adımlar değerlendirildi.

İş Birliği ve Deneyim Paylaşımı

Katılımcılar, yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyim paylaşımının kentlerin gelişimine katkı sunacağı ortak görüşünde birleşti. Toplantı, sürdürülebilir ve düşük karbonlu ulaşım politikalarının yaygınlaştırılması ihtiyacını vurgulayarak sonlandırıldı.

