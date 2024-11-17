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Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar yaşanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:52
Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Doğu Akdeniz bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, devam eden gök gürültülü yağışların, özellikle Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetleneceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, bu süreçte ani sel, su baskını, yıldırım riski, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı da önlem alınması önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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