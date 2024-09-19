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Doğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü Coşkulu Törenlerle Kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:36
Doğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü Coşkulu Törenlerle Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Törenleri

Doğu Anadolu'nun çeşitli illerinde, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen törenler, yerel halk ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta çok sayıda etkinlik ve saygı duruşuyla gün kutlandı.

Van'daki Etkinlikler

Van ilinde gaziler, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanarak, Türk bayrakları eşliğinde valilik binasına yürüdü. Törenin başlamasıyla birlikte Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma işlemi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Cafer Uğur konuşma yaptı. Uğur, "Kahraman gazilerimiz bu vatan için her zaman fedakarlığa hazırdır" dedi.

Hakkari'de Anma Etkinlikleri

Hakkari'deki tören, Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, yerel yöneticilerin ve gazilerin katılımıyla etkinlik devam etti.

Bitlis'te Coşku

Bitlis'teki anma programı da benzer şekilde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, vatandaşlara seslenerek duygu dolu bir konuşma yaptı.

Muş'taki Kutlamalar

Muş'ta ise tören, Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Kent Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi ve burada düzenlenen etkinlikte Vali Avni Çakır, Türk milletinin bağımsızlığına olan bağlılığını vurguladı.

Muş'taki etkinlikler, gazilerin ve şehit yakınlarının katılımıyla devam ederken, sosyal tesislerde bir araya gelinerek yemek düzenlendi. Ayrıca, spor salonunda "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" etkinliği gerçekleştirildi.

Van'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya...

Van'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen gaziler, Türk bayraklarıyla valiliğe kadar yürüdü.

Van'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya...

Van'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen gaziler, Türk bayraklarıyla valiliğe kadar yürüdü.

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