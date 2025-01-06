Doğu Anadolu'da 5 Şehirde Beyaz Gelinlik: Kar Yağışı Kentleri Kapladı

Doğu Anadolu'da 5 İlde Kar Etkisi

Doğu Anadolu'nun Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars illerinde etkili olan kar yağışı, kentleri adeta beyaz örtüyle kapladı.

Özellikle Erzurum'da gece boyunca aralıklarla devam eden kar, caddeleri, sokakları, araçları ve ağaçları kapladı. Tarihi Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi, Lalapaşa Camii ve Çifte Minareli Medrese gibi önemli mekanlar da bembeyaz bir örtü altında kaldı.

Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Belediye ve kara yolları ekipleri, karla mücadele, tuzlama ve temizlik çalışmaları başlattı. Soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanma ve çatılarda sarkıt oluşumları gözlemlendi.

Ağrı ve Tunceli'deki Durum

Ağrı'da saklayıcı dondurucu soğuk, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Cadde ve sokaklar yeniden beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını ve iş yerlerinin önündeki karları temizlemek için fırça ve küreklerle uğraştı.

Tunceli’de ise sabah saatlerinde gerçekleşen kar yağışı, sokakları kaplayarak beyaza bürüdü. Belediyecilik ekipleri, ana arterlerde kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ardahan ve Kars’taki Gözlemler

Ardahan'da kar yağışının etkisi yüksek noktalarda tipiye dönüşürken, Göle ilçesinde de karın etkileri hissedildi. Kars’ta ise akşam saatlerinde başlayan kar, tarihi yapılarla birlikte kenti beyaza bürüdü. Kars Kalesi gibi tarihi mekanlar, drone ile görüntülendi.

Özetle, Doğu Anadolu'nun bu 5 ili, kar yağışının güzelliğiyle yeniden doğaya büründü. Küresel iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle bu tür doğa olaylarının yaşanması ise dikkat çekici.