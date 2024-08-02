Doğu Anadolu'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis’te Gıyabi Cenaze Namazı

Doğu Anadolu'nun dört ilçesi olan Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'teki camilerde, İran'ın Tahran şehrinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve çeşitli saldırılar sonucunda yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı icra edildi.

Van İli Uygulamaları

Van’da, İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Hz. Ömer Camisi'nde cuma namazının ardından Heniyye ve hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı gerçekleştirdi. Namazın ardından cami avlusunda toplanan cemaat, basın açıklaması yaparak İsrail’i kınadı.

Hakkari'de Birleştirici Sesler

Hakkari’de, Merkez Ulu Cami’deki cuma namazı sonrasında İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, gıyabi cenaze namazı ve dualar gerçekleştirdi. Hakkari Hak ve Dayanışma (HAKDA) Platformu, basın açıklaması düzenleyerek Heniyye’nin şehitler kervanına katıldığını duyurdu. HAKDA Platformu Başkanı Nihat Gür, "Heniyye, mücadele azmiyle Filistin davasını asla terk etmeyen biri olarak anılacaktır," dedi.

Muş ve Bitlis’te Anma Törensleri

Muş’ta, Ulu Cami’de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Heniyye’nin aziz bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Bitlis’te de Ulu Cami'de düzenlenen gıyabi cenaze namazında, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti. Bu gıyabi cenaze, bölgedeki duyarlılığın ve dayanışmanın bir göstergesi oldu.

Hakkari'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Merkez Ulu Cami'de cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Hakkari'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Merkez Ulu Cami'de cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Hakkari'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Merkez Ulu Cami'de cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.