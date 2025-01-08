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Doğu Anadolu’da Soğuk Hava Etkisi: Sis, Kırağı ve Buzlanma

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava, sis ve buzlanma ile etkili oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:35
Doğu Anadolu’da Soğuk Hava Etkisi: Sis, Kırağı ve Buzlanma

Doğu Anadolu'da Kış Şartları Yoğunlaşıyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan dondurucu soğuklar, sis, kırağı ve buzlanma oluşumuna sebep oldu. Kar yağışının ardından gerçekleştirilen ölçümlere göre, Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildi.

Erzurum'daki Etkiler

Kentte, çatılarda buz sarkıtları oluşurken çeşmeler dondu. Gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ağaçlarda yoğun kırağı görülmesi, şehrin kar manzarasını daha da güzelleştirdi.

Kars'ta Buzlanma ve Kırağı Görüntüsü

Kars’ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16,2 dereceye düştüğü bildirildi. Derelerde ve göletlerde buzul kaplamaları oluştu. Soğuk hava, bitki ve ağaçlarda kırağıya neden olurken, Kars Kalesi eteğindeki tarihi yapılar büyüleyici bir görüntü sundu. Sarıkamış ilçesinde de etkili olan soğuk hava, bina çatılarında buz sarkıtları ve bitkilerde kırağı oluşturdu. Sarıkamış Belediyesi ekipleri, yollardaki buz ve kar kütleleri için temizlik çalışmaları başlattı.

Ağrı'da Yoğun Sis

Ağrı'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 8,6 derece ölçüldü ve yoğun sis etkisini gösterdi.

Ardahan'da Dondurucu Soğuklar

Ardahan'da hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 22 derecelere geriledi. Kent genelinde sis, kırağı ve buzlanmalar meydana geldi; özellikle Göle ilçesinde yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Tunceli’de Kış Koşulları

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle park halindeki araçların camları buz tuttu; ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı. Dağların zirvelerinde ise sis bulutları gözlemlendi. Bazı vatandaşlar, kış şartlarından etkilenen kuşlar için doğaya yem bırakmayı da ihmal etmedi.

Erzurum'da soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu. Kar yağışının ardından dondurucu...

Erzurum'da soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu. Kar yağışının ardından dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Erzurum'da, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Erzurum'da soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu. Kar yağışının ardından dondurucu...

Erzurum'da soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu. Kar yağışının ardından dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Erzurum'da, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

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