Doğu Anadolu'da Yaban Hayvanları İçin 14 Ton Yem Dağıtıldı

Doğudaki Yaban Hayvanları İçin 14 Ton Yem Dağıtıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü, Türkiye'nin kış koşullarının sert geçtiği Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Bingöl ve Ağrı illerinde yaban hayvanları için 14 tonun üzerinde yem bıraktı. Kış sezonunda yemleme çalışmaları sırasında kaçak avcıların izini de süren ekipler, bitkin ve yaralı gördükleri yaban hayvanlarını koruma altına alarak tedavi ve bakım süreçlerini üstleniyor.

DKMP Ekipleri Karla Kaplı Arazilerde Çalışıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaban hayatını korumak amacıyla gece gündüz çalışan DKMP 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki sekiz ilde, karla kaplı arazilerin yanı sıra sulak alanlar, dağlar, ovalar ve yaylalarda yemleme çalışması yürütüyor. Kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı kırsal alanlara ve dağlık bölgelere buğday, ekmek ve yem bırakılıyor.

7/24 Çalışan Ekipler

DKMP 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, avcılığın yoğun olduğu 8 ilde mesai mefhumu gözetmeden 7 gün 24 saat görev yaptıklarını ifade ederek, yaban hayatının korunması için av kontrol faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ümüzer, 'Doğada hafif yaralı bulunan yaban hayvanlarının tedavilerini yapıyoruz, ağır durumda olanları ise Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderiyoruz. Tedavilerinin ardından bu hayvanları doğal yaşam alanlarına tekrar bırakıyoruz.' şeklinde konuştu.

Kaçak Avcılar ile Mücadele

Ümüzer, yaban hayvanlarını izleme ve av koruma amaçlı yaptıkları fotokapanlarla kaçak avcıları tespit edip cezai işlem uyguladıklarını vurguladı. DKMP Erzurum Şube Müdürü Nebi Doğan da, yaban hayvanlarını korumanın öncelikli görevleri olduğunu belirterek, kentin zengin tür çeşitliliğine sahip olduğunu ifade etti. Doğan, '7/24 esasıyla çalışıyoruz, her an 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelebilecek ihbarları değerlendirmek için hazırız. Bölgemiz avcılar tarafından yoğun ilgi görmekte, bu nedenle av koruma faaliyetlerimiz yoğun olarak devam etmektedir.' diye ekledi.

Yemleme çalışmalarının diğer hayvanlara zarar vermeyecek şekilde saman ve buğday türlerinden yapıldığını belirten Ümüzer, amaçlarının yaban hayvanlarını aç kalmaktan koruyarak doğada kalmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. 2024-2025 kış sezonunda 8 il toplamında 14 bin 200 kilogram yemleme yapıldığını sözlerine ekledi.

Türkiye'de kışın sert geçtiği Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Bingöl ve Ağrı'da doğa koruma ekipleri, yaban hayvanları için karlı arazilere 14 tonun üzerinde yem bıraktı. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için kar kalınlığının bir metreyi aştığı kırsal arazilere ve dağlık alanlara giden do[a koruma ekipler', buralara buğday, ekmek ve yem bırakıyor. Ekipler, beslenmesini sağladıkları yaban hayvanlarının popülasyonuna da katkı sağlıyor.

Türkiye'de kışın sert geçtiği Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Bingöl ve Ağrı'da doğa koruma ekipleri, yaban hayvanları için karlı arazilere 14 tonun üzerinde yem bıraktı. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için kar kalınlığının bir metreyi aştığı kırsal arazilere ve dağlık alanlara giden do[a koruma ekipler', buralara buğday, ekmek ve yem bırakıyor. Ekipler, beslenmesini sağladıkları yaban hayvanlarının popülasyonuna da katkı sağlıyor.