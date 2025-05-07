Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı Erzurum'da Sona Erdi

Erzurum'da Tarihi Alanlar Çalıştayı Tamamlandı

Erzurum, tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı" ile önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çalıştay, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Valilik ve ETÜ İşbirliğiyle Önemli Adım

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ETÜ işbirliğinde düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Vekili Ahmet Özdemir, tarihi alanların korunmasının önemine dikkat çekerek, ulusal kimliğin inşasında bu tür etkinliklerin vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Özdemir, "Doğu Cephesi Tarih Alan Başkanlığı" kurulmasına yönelik çalışmaların başladığını belirtti.

Doğu Cephesi'nin Önemi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum'un tarihi özelliği ve Doğu Cephesi'ndeki rolüne vurgu yaparak, 30 tabyanın yok olmaya yüz tuttuğunu vurguladı. ETÜ Rektörü Prof. Bülent Çakmak, Erzurum'da bir meşale yakıldığını dile getirerek, geçmişin eserlerinin geleceğe aktarımının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Çanakkale ve Doğu Cephesi İlişkisi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin Türkiye için bir ortak değer olduğunu belirterek, "Bu vatanın bir de doğu tarafı var. Erzurum'da da şanlı bir müdafaa yapıldı" dedi. Kaşdemir, destek olması durumunda Doğu Cephesi için de Çanakkale modelinin uygulanabileceğinin altını çizdi.

Tabyalar Tehlikede

ETÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, çalıştayın Erzurum için tarihi bir gün olduğunu kaydederek, "Tabyalarımız elden gidiyor" diyerek acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Tabyaların hızlı bir şekilde korunması gerektiğini vurgulayan Küçükuğurlu, "İleride bulamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Çalıştay, katılımcılara "Teşekkür Belgesi" verilmesiyle sona erdi ve alan gezisi ile tarihi tabyalar üzerinde detaylı incelemelerde bulunuldu. Programa, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Milli Savunma Bakanı Danışmanı emekli Tuğgeneral Necdet Tuna ve birçok kurum müdürü ile öğrenciler katıldı.

Erzurum'da, Doğu Cephesi'nin tarihsel mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı" değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Erzurum'da, Doğu Cephesi'nin tarihsel mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı" değerlendirme oturumuyla sona erdi.