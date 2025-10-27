Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Doğu Ekspresi 2025-2026 Sezonu Başladı: Biletler ve Sefer Detayları

Türkiye'nin en popüler kış rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi için beklenen gün geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni sezon biletlerinin satışa çıkarıldığını duyurdu. Binlerce yerli ve yabancı turist, Doğu Ekspresi fiyatları ve bilet satış platformlarını takip ediyor.

Bilet Satışları ve Satış Kanalları

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, bilet satışları 27 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başladı. Biletler iki farklı formatta sunulacak: bireysel satışlar ve tur paketleri. Bireysel yolcular için ayrılan vagonlara ait biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek; TCDD'nin resmi web sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yapılabiliyor. Tur paketleri ise yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla satışa sunulacak.

Sezon Tarihleri ve Sefer Takvimi

Yeni sezon seferleri 22 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve yolculuklar 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Kış sezonunda toplam 60 sefer planlandı. Sefer takvimi şu şekilde düzenlendi:

Ankara-Kars yönü: 22 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Ankara'dan kalkış yapılacak.

Kars-Ankara yönü: Dönüş seferleri ise 1 Mart 2026 tarihine kadar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Kars'tan hareket edecek.

Duraklar, Molalar ve Güzergah

Turistik Doğu Ekspresi, 1360 kilometrelik güzergahta yaklaşık 32 saat süren bir yolculuk sunuyor. Tren, karla kaplı dağlar, derin vadiler ve tarihi yapılar arasında ilerleyerek yolculara kartpostal kıvamında manzaralar sağlıyor. Ulaştırma Bakanı, yolcuların şehirlerin kültürünü tanıyabilmesi için bazı duraklarda uzun molalar verileceğini belirtti.

Ankara-Kars gidiş yönünde planlanan molalar: Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saatlik duruş.

Kars-Ankara dönüş yönünde planlanan molalar: İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik molalar ile yolculara şehirleri gezme fırsatı sağlanacak.

Vagon Tipi, Konaklama ve Kapasite

Turistik Doğu Ekspresi yataklı kompartıman tipinde satılıyor. Trenin kapasitesi 160 yolcu olarak açıklandı. Kompozisyon; her biri 10 kompartımandan oluşan 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşuyor. Her kompartıman iki kişilik olarak tasarlanmış olup, koltukların yatağa dönüştüğü, lavabo, priz ve masa gibi temel donanımlar içeriyor. Yemekli vagon ise yolcuların seyahat boyunca yiyecek-içecek ihtiyacını karşılıyor.

2019 yılından bu yana 81 binden fazla yolcuyu ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi, Türkiye'nin önemli turizm markalarından biri olarak bu sezon da yoğun ilgi bekliyor.

Not: Bilet almak isteyenlerin TCDD Taşımacılık satış kanallarını ve yetkili seyahat acentelerini takip etmesi öneriliyor.