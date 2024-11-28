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Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı ve Soğuk Havaların Etkisi Olumsuz Yüzde

Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yağışı, birçok köyde ulaşımı engelleyerek yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:55
Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı ve Soğuk Havaların Etkisi Olumsuz Yüzde

Doğu Karadeniz'de Soğuk Hava ve Kar Yağışı Yaşamı Etkiliyor

Rize, Giresun, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Rize'de dün gece meydana gelen kar yağışı sonucunda Çamlıhemşin'de 9, Çayeli'nde 1 ve İkizdere'de 20 olmak üzere toplam 30 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, yolların açılması için 10 iş makinesiyle 23 personelin görev aldığı çalışmalarını sürdürmekte. Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisinde ve Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için yoğun çaba harcıyor.

Giresun'da Karla Mücadele Çalışmaları

Giresun'da 24 Kasım Pazar gününden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 36 köy yolundan 27'si açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, Dereli'de 6 ve Yağlıdere'de 3 olmak üzere toplam 9 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de Ulaşım Problemleri Artiyor

Artvin genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde süren kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkezde 2, Ardanuç'ta 40, Borçka'da 6, Şavşat'ta 63 ve Yusufeli'nde 14 olmak üzere toplam 125 köy yolu kapalı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için 36 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt'ta Dondurucu Soğuklar ve Buzlanma

Bayburt, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışmaları yürütmektedir.

Köylerde de kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan arıcı Şerif Doğan, kovanlarının kar altında kaldığını ve yaklaşık 4 gün sonra Gümüşsu köyündeki kovalarına ulaşabildiğini ifade etti.

Gümüşhane'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Gümüşhane'deki İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kürtün'e bağlı 1 köy dışında, tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri şehirler arası yollarda, il ve ilçe belediyeleri ise mahalle ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama faaliyetleri yürütüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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