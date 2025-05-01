DOLAR
38,46 0,13%
EURO
43,71 0,05%
ALTIN
3.984,85 2,01%
BITCOIN
3.697.149,84 -1,54%

Doğu Karadeniz'de Su Altı Gürültü Kirliliği Ölçülüyor

Doğu Karadeniz'deki su altı gürültü kirliliği, deniz canlılarının davranışlarını etkileyen önemli bir sorun olarak ölçülmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:12
Doğu Karadeniz'de Su Altı Gürültü Kirliliği Ölçülüyor

Doğu Karadeniz'deki Su Altı Gürültü Kirliliği Ölçülmeye Başladı

Doğu Karadeniz'deki deniz canlılarının iletişim, beslenme ve üreme davranışlarına tehdit oluşturan su altı gürültü kirliliği, araştırmalarla ölçülmeye başlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç ve yüksek lisans öğrencisi Melike Tüysüz, "Doğu Karadeniz Kıyılarında Sualtı Ortam Gürültü Seviyesinin Farklı Ortamlardaki Değişimi ve Modellemesi" projesi kapsamında önemli bir çalışmaya imza atıyor.

Araştırma Gemisi ile Ölçümler Yapılacak

Proje dahilinde, araştırma gemisi ile deniz altına su altı ses titreşimlerini kaydeden hidrofonlar yerleştirildi. TÜBİTAK destekli proje, Doğu Karadeniz’deki liman, balık çiftlikleri ve açık deniz alanlarındaki su altı gürültü kirliliğini ölçmeyi hedefliyor.

Çevresel Sorun Olarak Gürültü Kirliliği

Prof. Dr. Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz kıyısındaki ve 6 mil açıkta bulunan üç farklı noktada su altı gürültülerinin ölçümünü gerçekleştireceklerini belirtti. "Su altındaki gürültü kirliliği çevresel bir sorun" diyerek, insanların aktif olarak kullandığı alanlar ile daha az kullanılan noktalar arasındaki farkı tespit edeceklerini ifade etti.

Açık Deniz ile Liman Arasındaki Farklar İncelenecek

Karakoç, düzenli ölçümlerin her iki ayda bir yapılacağını anlatarak, "Balık çiftliği, liman ve açık denizde düzenleyeceğimiz ölçümlerle, gürültü seviyesi arasındaki farkları belirleyeceğiz" dedi. Liman içindeki gürültü seviyesinin yanı sıra, balıkların üreme ve beslenme davranışları üzerindeki etkileri de araştırılacak.

Deniz Canlılarına Tehdit Oluşturuyor

Gürültü kirliliğinin deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Karakoç, bu durumun hayvanların iletişimini kopardığını, üreme zamanlarını etkilediğini ve beslenme alanlarını terk etmek zorunda bıraktığını vurguladı. "Deniz altında yaşayan canlıların her türü için bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Veriler Bilimsel Çalışmalarda Kullanılacak

Bir yıl sürecek proje sonunda elde edilecek verilerin, bilimsel makalelerde kullanılacağını sözlerine ekleyen Karakoç, araştırmaların canlıların davranış değişikliklerine neden olduğuna dair önemli bulgular sunduğunu açıkladı.

Su Altı Kayıtları Müzik Gibi İşlenecek

Projede yer alan Melike Tüysüz, Türkiye'deki su altı gürültü kirliliği çalışmalarının yeni olduğunu belirterek, "Öğrendiklerimizle kendimize bir yol haritası çizeceğiz" dedi. Aldıkları kayıtları sayısallaştırarak, müzik gibi bir kaydı frekans ortamına taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Doğu Karadeniz'deki deniz canlılarının iletişim, beslenme, üreme gibi davranışlarını etkilediği...

Doğu Karadeniz'deki deniz canlılarının iletişim, beslenme, üreme gibi davranışlarını etkilediği düşünülen su altı gürültü kirliliği ölçülmeye başlandı. Yüksek lisans öğrencisi Melike Tüysüz açıklamada bulundu.

Doğu Karadeniz'deki deniz canlılarının iletişim, beslenme, üreme gibi davranışlarını etkilediği...

Doğu Karadeniz'deki deniz canlılarının iletişim, beslenme, üreme gibi davranışlarını etkilediği düşünülen su altı gürültü kirliliği ölçülmeye başlandı. Yüksek lisans öğrencisi Melike Tüysüz açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
2
Güvenlik Korucusu Davut Şafak, Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Türk-İş'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Anlamlı Basın Açıklaması!
4
Üniversite Öğrencisi Büşra Solak: Tarım ve Hayvancılıkla Gençlere İlham Veriyor
5
Libya ve Türkiye Arasındaki Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Hedefliyor
6
Esed Rejiminin En Büyük Toplu Mezar Sahası Görüntülendi
7
Doğu Karadeniz'de Su Altı Gürültü Kirliliği Ölçülüyor

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu