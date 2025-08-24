DOLAR
Doğu Karadeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı: Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon

Meteoroloji, bu akşamdan itibaren Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon çevreleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 11:38
Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde bu yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

