Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı

Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı

Olayın Detayları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün girişindeki Ramot Kavşağı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail basını, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.

Yaralılar ve Sağlık Müdahalesi

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Yapılan Açıklamada, saldırıda yaralanan 15 kişinin 5'inin durumunun kritik olduğu bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

