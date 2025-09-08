Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ramot Kavşağı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı; 2 saldırgan öldürüldü, 5 yaralı kritik durumda.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:08
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı

Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı

Olayın Detayları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün girişindeki Ramot Kavşağı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail basını, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.

Yaralılar ve Sağlık Müdahalesi

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Yapılan Açıklamada, saldırıda yaralanan 15 kişinin 5'inin durumunun kritik olduğu bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün girişindeki Ramot Kavşağı’nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi...

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün girişindeki Ramot Kavşağı’nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün girişindeki Ramot Kavşağı’nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi...

