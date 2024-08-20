Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Mülkler Yıkılıyor

İsrail Ordusunun Yıkımları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinli ailelere ait bir ev ve ticari işletmeleri yıktı. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, bu yıkımlar sırasında İsrail güçleri bölgedeki ana caddeleri kapattı.

Yıkılan Mülkler ve Ailelerin Durumu

Filistinli El-Caberi ailesine ait ev ile Dendis ailesinin işletmesi yıkılırken, Aşur ailesine ait spor salonu ve araba tamirhanesi de aynı akıbeti paylaştı. Yıkımlar öncesinde, ailelere sabah saat 06.00'da yapılan bildirimle eşyalarını almalarına iznin verilmediği vurgulandı.

Mahalle Sakinlerinin Tepkisi

Mahalle sakinleri, İsrail mahkemelerinden yıkımların durdurulması yönünde karar çıktığını bildirmelerine rağmen, İsrail güçlerinin baskın yaparak yıkıma devam etmelerine şaşırdıklarını dile getirdi.

Ayrımcı Uygulamalar ve Yerleşim Politikaları

İsrail'in, sene başından bu yana Doğu Kudüs'te Filistinli nüfusunu sınırlamak amacıyla inşaatlara kısıtlamalar getirdiği belirtiliyor. Uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşları, İsrail makamlarının yasa dışı yerleşim yerleri oluşturulması için izin verme oranında ciddi bir artış olduğunu ifade ediyor.

Sonuç

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilerin mülklerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırmakta ve uluslararası tepki çekmektedir.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı. İsrail güçleri, Vadi el-Cuz'da sanayi bölgesine giden ana caddeyi kapattı ve Filistinli "El-Caberi" ailesine ait ev ile "Dendis" ailesine ait ticari işletmeyi yıktı.