Doğu Kudüs'te İsrail Askerleri 33 Yaşındaki Filistinliyi Yaraladı

Doğu Kudüs'te İsrail Askerlerinin Ateşi: 33 Yaşındaki Filistinli Yaralandı

Ram beldesi yakınında yaşanan olay, bölgede artan gerilimin yeni bir örneği oldu

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliye ateş açarak yaraladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde, Ayrım Duvarı yakınında gerçekleşen olayda 33 yaşındaki Filistinli gencin uyluğundan yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kaydedildi. Olayın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Olay, Gazze'ye yönelik çatışmaların ve Batı Şeria'daki saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını artırdığı bildiriliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1046 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazlası ise yaralandı.