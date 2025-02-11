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Doğu Kudüs'teki Filistinli Kitapçılar Serbest Bırakıldı

İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Filistinli kitapçılar Ahmed ve Mahmud Muna, serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:49
Doğu Kudüs'teki Filistinli Kitapçılar Serbest Bırakıldı

Filistinli Kitapçılar Serbest Bırakıldı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir kitapçı dükkanına düzenlediği baskın sonrası gözaltına alınan iki Filistinli kitapçı, Ahmed Muna ve Mahmud Muna, bugün serbest bırakıldı.

Baskın ve Gözaltı Süreci

Pazar akşamı gerçekleşen baskında, polis kitapçılara ait bazı eserlere el koydu. Ahmed Muna ve Mahmud Muna gözaltına alınırken, polis tarafından "kamu düzenini bozmakla" suçlandı.

Serbest Bırakılma ve Yasal Süreç

Yakınları tarafından Batı Kudüs'teki Moskobiye Hapishanesi'nden karşılanan amca-yeğen kitapçılar, gözaltı kararının bir gün sonraki duruşmada onandığını öğrenmişti. Ayrıca, her iki kitapçıya 5 gün ev hapsi verilmiş ve kitapçı dükkanlarından 20 gün boyunca uzaklaştırma cezası uygulanmıştı.

İsrail Polisi'nin Açıklamaları

Polisin açıklamalarında, gözaltına alınan kitapların arasında yer alan "Nehirden Denize" isimli çocuk boyama kitabının da tahrik edici olduğu iddia edildi. Kitapçıların dükkanlarında bulunan eserlerin Filistin tarihi ve Kudüs ile ilgili konuları içerdiği belirtilmişti.

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