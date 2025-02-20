Doğu Kudüs'teki Saldırıda Yahudi Kadın Ağır Yaralandı

Doğu Kudüs'te bir Yahudi kadına baltayla saldırı düzenlendi, saldırganın motivasyonu zeonfobi olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:09
Doğu Kudüs'teki Saldırıda Yahudi Kadın Ağır Yaralandı

Doğu Kudüs'te Korkunç Saldırı

Doğu Kudüs'te meydana gelen olayda, bir Yahudi kadın baltalı saldırıya uğradı. Saldırının, Hristiyan ve yabancı düşmanlığı (zenofobi) motifleriyle gerçekleştiği düşünülüyor.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, görgü tanıkları, saldırganın "Hristiyan" diyerek bağırdığını ve kadına defalarca saldırdığını aktardılar.

Yaralının Durumu

Olayın ardından, 50'li yaşlardaki kadının Kudüs'teki Shaarei Zedek Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi verildi. Kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail Polisi'nden Açıklama

İsrail polisi, saldırganın motivasyonunu zenofobi olabileceğini ifade etti. Olayın ardından faili yakalamak için soruşturma başlatıldı.

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