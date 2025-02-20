Doğu Kudüs'teki Saldırıda Yahudi Kadın Ağır Yaralandı

Doğu Kudüs'te Korkunç Saldırı
Doğu Kudüs'te meydana gelen olayda, bir Yahudi kadın baltalı saldırıya uğradı. Saldırının, Hristiyan ve yabancı düşmanlığı (zenofobi) motifleriyle gerçekleştiği düşünülüyor.
Görgü Tanıklarının İfadeleri
İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, görgü tanıkları, saldırganın "Hristiyan" diyerek bağırdığını ve kadına defalarca saldırdığını aktardılar.
Yaralının Durumu
Olayın ardından, 50'li yaşlardaki kadının Kudüs'teki Shaarei Zedek Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi verildi. Kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.
İsrail Polisi'nden Açıklama
İsrail polisi, saldırganın motivasyonunu zenofobi olabileceğini ifade etti. Olayın ardından faili yakalamak için soruşturma başlatıldı.