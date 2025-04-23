Doğu Marmara ve Batı Karadeniz 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

23 Nisan Coşkusu Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Yaşandı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Bu özel gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü anısına yapılan etkinliklerle taçlandırıldı.

Sakarya'da Anlamlı Törenler

Sakarya'da Atatürk İlkokulu'ndaki kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; ilkokul öğrencisi Aslıhan Civelek açılış konuşması yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, çocukların eğitimine yönelik önemli mesajlar verdi. Etkinlik, öğrenci gösterileri ve yarışmalarla devam etti.

Kocaeli ve Zonguldak'ta Bayram Heyecanı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yapılan kutlamalarda, amaç, birlik ve beraberliği pekiştirmekti. İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve il yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından, öğrencilerle fotoğraf çekilmişti. Zonguldak'ta ise, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in konuşmalarıyla devam etti.

Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'daki Kutlamalar

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı’nın çelenk sunumuyla başladı. Vali Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya kutlamalarda hazır bulundu. Karabük'te ise, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’ın yönettiği törenlerde ödül kazanan öğrencilere hediyeler verildi. Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, halk oyunları gösterileriyle renklendi. Bolu, Karaçayır Spor Salonu'ndaki törenle yapılırken, çeşitli ödüller sahiplerini buldu.

Bu etkinlikler, sadece bir bayram değil, çocukların geleceği için bir umut günüdür. Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de de miniklerin sevinci gözlerden kaçmadı.

Düzce'de, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bahçeşehir Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Düzce'de, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bahçeşehir Spor Salonu'nda tören düzenlendi.