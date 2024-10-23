Doğu'nun Güzellikleri Kadınlarla Keşfediliyor: Sevgi Yürüyüşü

Sevgi Yürüyüşü ile Doğu'nun Güzellikleri Keşfediliyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği'nin düzenlediği etkinlikte 100 kadına ev sahipliği yaptı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen 'Sevgi Yürüyüşü' etkinliği, katılımcı kadınlara doğal ve tarihi güzellikleri keşfetme fırsatı sundu.

Etkinliğin Detayları

Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul'un öncülüğünde yapılan etkinlikte, kadınlar sabah saatlerinde ilçe merkezine getirildi. Turuncu yelekler giyen katılımcılar, yaklaşık 6 kilometrelik bir yürüyüşe çıktıktan sonra İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti. İshak Paşa Sarayı'nın ardından kadınlar, Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'na geçti.

Kadınların Katılımı ve Hedefler

Ertuğrul, 1980'li yıllardan bu yana dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilendiğini belirtti. Son 3 yıldır 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' ve 'Sevgi Yürüyüşleri' gibi etkinlikler düzenleyen Ertuğrul, kadının toplumsal güçlülüğünü göstermeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, etkinliklerin ilerleyen günlerde Van ve Mardin gibi illerde devam edeceği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının ise Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Uluslararası Katılım

İtalya'dan gelen Annalize Colombo, Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı çok beğendiğini ifade ederken, İzmir'den katılan Medine Sungur, etkinliğe katılmanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Ahmet Ertuğrul, etkinliklerin herkese açık olduğunu ve hazırlıklarını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirtti. Kadının sesinin zirvede olmasını istediklerini vurgulayan Ertuğrul, önceki etkinliklerde 70 yaş üstü kadınların da Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığını belirtti.

Ağrı'da, Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için bir araya gelen 100 kadın, 6 kilometre yol yürüyüp İshak Paşa Sarayı'nda gezip daha sonra Murat Kanyonu'nu ziyaret etti. Kadınlar, Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu'na geçerek burada gezdi.

Ağrı'da, Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için bir araya gelen 100 kadın, 6 kilometre yol yürüyüp İshak Paşa Sarayı'nda gezip daha sonra Murat Kanyonu'nu ziyaret etti. Kadınlar, Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu'na geçerek burada gezdi.