DOLAR
34,29 -0,1%
EURO
36,97 0,04%
ALTIN
3.000,25 0,79%
BITCOIN
2.259.956,79 2,43%

Doğu'nun Güzellikleri Kadınlarla Keşfediliyor: Sevgi Yürüyüşü

100 kadın, 'Sevgi Yürüyüşü' ile Doğu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini deneyimliyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:44
Doğu'nun Güzellikleri Kadınlarla Keşfediliyor: Sevgi Yürüyüşü

Sevgi Yürüyüşü ile Doğu'nun Güzellikleri Keşfediliyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği'nin düzenlediği etkinlikte 100 kadına ev sahipliği yaptı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen 'Sevgi Yürüyüşü' etkinliği, katılımcı kadınlara doğal ve tarihi güzellikleri keşfetme fırsatı sundu.

Etkinliğin Detayları

Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul'un öncülüğünde yapılan etkinlikte, kadınlar sabah saatlerinde ilçe merkezine getirildi. Turuncu yelekler giyen katılımcılar, yaklaşık 6 kilometrelik bir yürüyüşe çıktıktan sonra İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti. İshak Paşa Sarayı'nın ardından kadınlar, Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'na geçti.

Kadınların Katılımı ve Hedefler

Ertuğrul, 1980'li yıllardan bu yana dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilendiğini belirtti. Son 3 yıldır 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' ve 'Sevgi Yürüyüşleri' gibi etkinlikler düzenleyen Ertuğrul, kadının toplumsal güçlülüğünü göstermeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, etkinliklerin ilerleyen günlerde Van ve Mardin gibi illerde devam edeceği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının ise Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Uluslararası Katılım

İtalya'dan gelen Annalize Colombo, Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı çok beğendiğini ifade ederken, İzmir'den katılan Medine Sungur, etkinliğe katılmanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Ahmet Ertuğrul, etkinliklerin herkese açık olduğunu ve hazırlıklarını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirtti. Kadının sesinin zirvede olmasını istediklerini vurgulayan Ertuğrul, önceki etkinliklerde 70 yaş üstü kadınların da Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığını belirtti.

Ağrı'da, Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince kadınlara yönelik şiddete dikkati...

Ağrı'da, Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için bir araya gelen 100 kadın, 6 kilometre yol yürüyüp İshak Paşa Sarayı'nda gezip daha sonra Murat Kanyonu'nu ziyaret etti. Kadınlar, Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu'na geçerek burada gezdi.

Ağrı'da, Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince kadınlara yönelik şiddete dikkati...

Ağrı'da, Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için bir araya gelen 100 kadın, 6 kilometre yol yürüyüp İshak Paşa Sarayı'nda gezip daha sonra Murat Kanyonu'nu ziyaret etti. Kadınlar, Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu'na geçerek burada gezdi.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
2
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
4
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
5
Bahçeli'den TUSAŞ Tesislerine Yapılan Saldırıya Kınama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısını Kınadı
7
CHP MYK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Değerlendirecek

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak