Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Hükümetin Aile Paketi: İzin Haklarında Köklü Değişiklik

Hükümet, 2025 "Aile Yılı" ilanının ardından çalışma hayatında kapsamlı bir düzenleme için taslak hazırladı. Hazırlanan paket, milyonlarca memur, işçi ve aileyi doğrudan etkileyecek şekilde doğum, babalık, süt ve ücretsiz izin haklarında önemli değişiklikler öngörüyor. Amaç, kamudaki ve özel sektördeki izin farklılıklarını kapatarak aile bağlarını güçlendirmek.

Anneler için Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor

Mevcut uygulamada kadın çalışanlara doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta (yaklaşık 4 ay) ücretli doğum izni veriliyordu. Yeni taslağa göre bu süre, annelerin bebekleriyle daha fazla vakit geçirebilmesi ve doğum sonrası toparlanmanın desteklenmesi amacıyla 24 hafta (6 ay)'a çıkarılacak.

Süt ve Ücretsiz İzin Hakları Eşitleniyor

Kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki hak farklılıklarını kaldırmaya yönelik düzenlemeler taslakta yer alıyor. Özellikle süt izni ve ücretsiz izin konularında eşitlik sağlanması hedefleniyor.

1. Süt İzni Standardı: Şu an memur anneler ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat süt izni kullanırken, işçi annelerin hakları daha sınırlıydı. Yeni düzenlemeyle bu ayrım sona erecek ve tüm çalışan anneler, statü farkı gözetilmeksizin memurlarla aynı süt izni hakkına sahip olacak.

2. Ücretsiz İzin Hakkı 2 Yıla Yükseliyor: Mevcut durumda memur anneler 2 yıla kadar ücretsiz izin alabilirken, özel sektördeki anneler için bu süre 6 ay ile sınırlıydı. Taslağın yasalaşması halinde, işçi anneler de çocuk bakımı için 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına kavuşacak.

Babalık İzni 15 Güne Çıkıyor

Ailenin bir bütün olduğu anlayışıyla tasarlanan pakette babaların çocuk bakımına daha aktif katılımı teşvik ediliyor. Özel sektörde 5 gün, kamuda ise 10 gün olarak uygulanan babalık izleri arasındaki fark kaldırılarak, tüm çalışan babalara statü ayrımı olmaksızın 15 gün ücretli babalık izni verilmesi öngörülüyor.

Koruyucu Aileler ve Evlat Edinenlere Yeni Destek

Taslak, koruyucu aileleri ve evlat edinen ebeveynleri de kapsıyor. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya koruyucu aile statüsüyle bakımını üstlenen anne ve babalara, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün izin hakkı tanınması teklif ediliyor.

Taslak TBMM'nin Gündemine Gelecek

Taslak, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra bazı milletvekillerinin ortak çalışmasıyla son şekline getirildi. Olgunlaştıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine sunulması ve 2025 "Aile Yılı" vizyonu kapsamında yasalaşması bekleniyor.

Hazırlanan paket, kamuyla özel sektör arasındaki izin haklarındaki makası kapatmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Taslağın yasalaşması halinde milyonlarca çalışan için önemli ölçüde genişleyen haklar hayata geçmiş olacak.