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Doğum Yardımı Ödemeleri Mayıs'ta Annelerin Hesaplarına Yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Başvurular 8 Nisan'dan itibaren alındı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 11:35
Doğum Yardımı Ödemeleri Mayıs'ta Annelerin Hesaplarına Yatacak

Mayıs Ayında Doğum Yardımı Ödemeleri Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden başvurular almaya başlayan Bakan Göktaş, 169 bin 921 başvuru aldıklarını ve ilk ödemelerin Mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Nüfus Problemi ve Aile Odaklı Çalışmalar

Göktaş, Türkiye'de doğurganlığın azaldığını belirterek, nüfusun kendini yenileme oranının 2,1 olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaşlı nüfus oranının 10,6

Bakan, 2024-2028 Aile Eylem Planı ile sağlıklı aileleri güçlendirmeye yönelik adımlar atıldığını ve ayrıca Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü kurmanın önemini dile getirdi.

Aile ve Gençlik Fonu Başvuruları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na 91 bin 179 çiftin başvurduğunu bildiren Göktaş, evlilik öncesi eğitim programları ile gençleri de desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Doğum Destek Sistemi ve Başvuru Oranları

Göktaş, doğum destek sisteminin detaylarını aktararak, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü çocuk için ise aylık 5 bin lira destek sağlanacağını hatırlattı. Başvuruların en çok birinci çocuk için yapıldığını belirten Göktaş, annelerin ilk ödemeyi Mayıs ayından itibaren alacaklarını vurguladı.

Özel Sektörde Gençlere Evlilik Desteği

Özel sektör firmalarına da çağrıda bulunan Göktaş, evlenecek gençler için indirimler yapılacağını ve onlara daha fazla destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bazı firmalarla %40’a varan indirim protokolleri imzalanacağını da sözlerine ekledi.

Sosyal Medya Düzenlemeleri ve Çocuk Koruma

Göktaş, sosyal medya platformları ile iş birliği içerisinde 2 bin 500’den fazla zararlı içeriğe müdahale ettiklerini ifade etti. Çocukların dijital güvenliği için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan, ebeveynlerin dijital okuryazarlığını artırmanın önemine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta sonu"...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta sonu" programında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta sonu"...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta sonu" programında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

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