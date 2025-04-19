Doğum Yardımı Ödemeleri Mayıs'ta Annelerin Hesaplarına Yatacak

Mayıs Ayında Doğum Yardımı Ödemeleri Başlıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden başvurular almaya başlayan Bakan Göktaş, 169 bin 921 başvuru aldıklarını ve ilk ödemelerin Mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Nüfus Problemi ve Aile Odaklı Çalışmalar
Göktaş, Türkiye'de doğurganlığın azaldığını belirterek, nüfusun kendini yenileme oranının 2,1 olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaşlı nüfus oranının 10,6 Bakan, 2024-2028 Aile Eylem Planı ile sağlıklı aileleri güçlendirmeye yönelik adımlar atıldığını ve ayrıca Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü kurmanın önemini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na 91 bin 179 çiftin başvurduğunu bildiren Göktaş, evlilik öncesi eğitim programları ile gençleri de desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Göktaş, doğum destek sisteminin detaylarını aktararak, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü çocuk için ise aylık 5 bin lira destek sağlanacağını hatırlattı. Başvuruların en çok birinci çocuk için yapıldığını belirten Göktaş, annelerin ilk ödemeyi Mayıs ayından itibaren alacaklarını vurguladı. Özel sektör firmalarına da çağrıda bulunan Göktaş, evlenecek gençler için indirimler yapılacağını ve onlara daha fazla destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bazı firmalarla %40’a varan indirim protokolleri imzalanacağını da sözlerine ekledi. Göktaş, sosyal medya platformları ile iş birliği içerisinde 2 bin 500’den fazla zararlı içeriğe müdahale ettiklerini ifade etti. Çocukların dijital güvenliği için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan, ebeveynlerin dijital okuryazarlığını artırmanın önemine dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta sonu" programında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta sonu" programında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.
Aile ve Gençlik Fonu Başvuruları
Doğum Destek Sistemi ve Başvuru Oranları
Özel Sektörde Gençlere Evlilik Desteği
Sosyal Medya Düzenlemeleri ve Çocuk Koruma
Bakan, 2024-2028 Aile Eylem Planı ile sağlıklı aileleri güçlendirmeye yönelik adımlar atıldığını ve ayrıca Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü kurmanın önemini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na 91 bin 179 çiftin başvurduğunu bildiren Göktaş, evlilik öncesi eğitim programları ile gençleri de desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Göktaş, doğum destek sisteminin detaylarını aktararak, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü çocuk için ise aylık 5 bin lira destek sağlanacağını hatırlattı. Başvuruların en çok birinci çocuk için yapıldığını belirten Göktaş, annelerin ilk ödemeyi Mayıs ayından itibaren alacaklarını vurguladı.
Özel sektör firmalarına da çağrıda bulunan Göktaş, evlenecek gençler için indirimler yapılacağını ve onlara daha fazla destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bazı firmalarla %40’a varan indirim protokolleri imzalanacağını da sözlerine ekledi.
Göktaş, sosyal medya platformları ile iş birliği içerisinde 2 bin 500’den fazla zararlı içeriğe müdahale ettiklerini ifade etti. Çocukların dijital güvenliği için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan, ebeveynlerin dijital okuryazarlığını artırmanın önemine dikkat çekti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta sonu" programında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta sonu" programında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.