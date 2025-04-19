Doğum Yardımı Ödemeleri Mayıs'ta Annelerin Hesaplarına Yatacak

Mayıs Ayında Doğum Yardımı Ödemeleri Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden başvurular almaya başlayan Bakan Göktaş, 169 bin 921 başvuru aldıklarını ve ilk ödemelerin Mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

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