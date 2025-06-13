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Doğuş İnşaat, Sofya'da Metro Projesine Hız Kesmeden Devam Ediyor

Doğuş İnşaat, Sofya'daki metro genişletme çalışmalarında önemli bir aşama kaydetti. 800 metre tamamlandı, ilk istasyon temmuzda açılacak.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 20:22
Doğuş İnşaat, Sofya'da Metro Projesine Hız Kesmeden Devam Ediyor

Doğuş İnşaat, Sofya'da Metro Projesine Hız Kesmeden Devam Ediyor

Doğuş İnşaat, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da metro genişletme çalışmalarına hızla devam ediyor. Yaklaşık 6 kilometrelik bir tünel inşaatı projesinin 800 metrelik bölümünü tamamlayan firma, ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Mehmet Sait Uyanık'tan Açıklamalar

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, şantiyeyi ziyareti sırasında projenin detayları hakkında bilgi aldı. Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemizin firmalarının inşaat alanındaki uzmanlık başarısını ortaya koyan çok güzel bir çalışma olduğunu gördük. Temmuz ayında inşallah ilk istasyonu çıkacak ve oradaki törende de yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Yatırımları Balkanlar'da Artıyor

Uyanık, Bulgaristan'daki Türk yatırımlarının da artmaya devam ettiğine dikkat çekti. "Firmalarımız Bulgaristan'da birçok başarılı yatırım ve projeye imza atıyor. Şimdiden özel sektörümüzün 3 milyar avro civarında yatırımı var ve bu rakam artarak sürüyor." diyerek yatırımların büyüklüğüne vurgu yaptı.

Ticaret Hacmi Yükseliyor

Geçen yıl Türkiye ile Bulgaristan arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yüzde 15 oranında artarak 7,7 milyar avro'ya ulaştığını belirten Uyanık, "Bu senenin ilk 3 ayında geçen seneye oranla yüzde 29'luk bir artış gördük. 10 milyar avro hedefine doğru hızla ilerliyoruz." dedi.

Doğuş İnşaat, daha önce Bulgaristan'da bir otoyol ve iki ayrı metro yapım projesini de başarıyla tamamlamıştı. Şirketin mevcut metro projesinin 4'üncü ayağı kapsamında, toplamda 5 istasyonun olacağı tünel güzergahında ilk istasyonun temmuz ayında açılması bekleniyor.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da metro genişletme çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 kilometrelik...

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da metro genişletme çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 kilometrelik bir tünel inşaatını gerçekleştiren Doğuş İnşaat, toplam güzergahın 800 metrelik bölümünü tamamladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık (ortada), şantiyeyi ziyaret ederek, çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da metro genişletme çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 kilometrelik...

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da metro genişletme çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 kilometrelik bir tünel inşaatını gerçekleştiren Doğuş İnşaat, toplam güzergahın 800 metrelik bölümünü tamamladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık (ortada), şantiyeyi ziyaret ederek, çalışmalar konusunda bilgi aldı.

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