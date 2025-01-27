Doha Büyükelçisi Göksu, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Anadolu Ajansı'nın bu yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, ajansın yıl boyunca çektiği etkileyici fotoğrafları değerlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Oylama süreci, birçok sanatçıyı ve fotoğraf severi bir araya getirerek, Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlıyor. Büyükelçi Göksu'nun katılımı ise Türkiye'nin kültürel ve sosyal yaşamına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.