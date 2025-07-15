Doha’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Şehitlerin anıldığı bu özel günde, çok sayıda davetli bir araya geldi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, gazeteciler İhsan Aktaş ve Taha Hüseyin Karagöz, 15 Temmuz gazisi Abdulkadir Can ve şehit yakınları Mehmet İnci ile Abdullah Çağrı İbiş gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk vatandaşları, diplomatlar, Katarlı yetkililer ve diğer yabancı konuklar da etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle gönderdiği mesaj okundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Zaferin Adı Türkiye" videosu izlendi.

Büyükelçi Göksu, konuşmasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan yabancı lider olduğunu vurgulayarak, Katar halkı ve devletinin Türkiye'ye sunduğu desteğin anlamının derin olduğunu belirtti.

Doha Büyükelçiliği Müsteşarı Ersel Özdemir ve Türkiye'nin Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Özgür Özkan, davetlilere Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Türk halkının gösterdiği direniş hakkında bilgi verdiler.

Konuşmaların ardından davetlilere, Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz’a dair hazırladığı özel içerikler sunuldu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi. Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, gazeteciler İhsan Aktaş ve Taha Hüseyin Karagöz, 15 Temmuz gazisi Abdulkadir Can ve şehit yakınları Mehmet İnci ve Abdullah Çağrı İbiş'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk vatandaşları, diplomatlar, Katarlı yetkililer ve ülkede yaşayan yabancılar katılım gösterdi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi. Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, gazeteciler İhsan Aktaş ve Taha Hüseyin Karagöz, 15 Temmuz gazisi Abdulkadir Can ve şehit yakınları Mehmet İnci ve Abdullah Çağrı İbiş'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk vatandaşları, diplomatlar, Katarlı yetkililer ve ülkede yaşayan yabancılar katılım gösterdi.