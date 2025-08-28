Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği

Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde tören, konuşmalar ve tanıtımlar

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği rezidansında, Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe Katar Türk Müşterek Kuvvetler Komutanlığından üst düzey komuta yönetiminin yanı sıra ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Katar'da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Program, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Göksu, konuşmasında misafirlere teşekkür ederek Türk milletinin Büyük Zafer'inin 103. yıl dönümünü andı. Göksu, 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin Türkiye için haklı bir özgürlük ve bağımsızlık savaşı olduğunu ve tarihi bir askeri başarı elde edildiğini vurguladı.

30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının, vatan sevgisinin ve direniş ruhunun en parlak sembollerinden biridir.

Göksu, ayrıca Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çekerek, Gazze'deki İsrail saldırılarının sona ermesi konusunda Türkiye'nin Katar'la aynı vizyonu paylaştığını ifade etti.

Türkiye'nin Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Özgür Özkan da konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın birçok bölgesinde görev yaptığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ışığında, müttefiklerimiz ile işbirliği içerisinde dünya barışına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı Katar'da dost ve müttefik ülkelerin temsilcileriyle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Program kapsamında, Türk savunma sanayi firmalarının yeni nesil savunma sistem ve ürünlerini tanıttığı maketler katılımcıların ilgisini çekti. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan Türkiye'nin savunma ve askeri gücünü anlatan video gösterimi yapıldı.

Resepsiyon, konuklara Türk mutfağından seçkin lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.