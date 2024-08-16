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Doha'da Gazze İçin Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

Doha'da sürdürülen ateşkes müzakereleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 01:37
Doha'da Gazze İçin Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

Doha'da Gazze için Ateşkes Müzakereleri

Katar’ın başkenti Doha’da dün başlayan ateşkes müzakereleri, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Cuma günü de devam edecek.

Katar Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Macid el-Ensari, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu süreçte arabuluculuk çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ensari, Katar, Mısır ve A.B.D. heyetlerinin ortak çabalarının büyük bir kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

İnsani Yardım ve Esir Meseleleri

Sözcü, arabulucuların, Gazze'deki insani yardım akışını artıracak ve esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak bir ateşkes mutabakatına ulaşma çabalarında ilerleme sağlanması adına taahhütte bulunduklarını vurguladı.

Geçmişteki Açıklamalar

8 Ağustos’ta, Katar, Mısır ve ABD liderleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi halkının acılarını azaltmak için bir ateşkes sağlamaya yönelik 2735 sayılı karar hatırlatıldı. Bu karar, ABD Başkanı Biden’ın 31 Mayıs 2024 tarihindeki ifadesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti.

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