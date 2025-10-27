Doha'da Türk Müzik Şöleni: Katara'da Cumhuriyet Konseri

Doha'da Türk müziği konseri

Katara'da Cumhuriyetin 102. yılına özel etkinlik

Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen Türk halk ve sanat müziği konseri, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleşti. Etkinlik, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği himayesinde, Doha Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Katara Kültür Köyü Vakfı işbirliğiyle düzenlendi ve sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen konserde Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Doha'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı ve davetli yer aldı.

Konserde, Turkuaz Neva topluluğu sanatçılarından Türkiye'den udi Zehra Özçelik, Azerbaycan'dan kanun sanatçısı Sebnem Shikhaliyeva, Filistin'den keman sanatçısı Yunus el-Hatib, Lübnan'dan ritim sanatçısı Ravad Hasan ve Suriye'den solist Dia Hattab birlikte sahne aldı. Katılımcılar, Türk ve Arap müziklerinin zengin melodileriyle buluştu.

AA muhabirine konuşan ut sanatçısı Zehra Özçelik, Katar'da Türk klasik ve sanat müziklerine yoğun ilgi olduğunu belirtti. Özçelik, Türk musikisine ilginin her geçen gün arttığına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özçelik'in sözleri şöyle: "Özelikle Arap dinleyenlerimizi bizim makamsal müziğimizin derinliğine şahit olup, kendilerini bize eşlik ederken buluyoruz. Bu da melodilerimizin ve kültürlerimizin aslında birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Türk-Arap müziklerinin uzun yıllar birlikte seslendirilmesi, kültürlerimizin yakınlığını gösteriyor. Yüzlerce yıla uzanan derin Türk müziğini ve seçkin eserlerini Katar'da tanıtıyor olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz."

Konserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Rumeli şarkılarının yanı sıra seçkin Arap ve Türk eserleri seslendirildi. Etkinliğe katılanlara konser sonrası Türk lokumu ikram edilerek keyifli anlar yaşandı.

