Doha'daki Hamas Heyetine İsrail Saldırısını Güney Afrika, KDC, Somali ve Sudan Kınadı

Doha'daki Hamas heyetine yönelik saldırı uluslararası toplumun tepkisini çekti

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Somali ve Sudan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

Güney Afrika'nın tepkisi

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Katar’ın Doha kentinde, Hamas Siyasi Büro üyelerinin bulunduğu iddia edilen sivil binayı hedef alan saldırıyı kesin dille kınadığı belirtildi. Açıklamada, saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini çiğnediği ve sivillerin korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası insancıl hukuk hükümlerini zedelediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırının Katar'ın egemenliğine açık bir ihlal teşkil ettiği ve olayın Katar hükümetinin Gazze'de ateşkes sağlanması ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması için üstlendiği kolaylaştırıcı rol sürerken gerçekleştiğine dikkat çekildi. Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım niteliğindeki savaşta derhal ateşkes ilan etmesi ve askeri operasyonlarını durdurarak adil barış için müzakerelerin başlaması çağrısında bulunmaktadır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

KDC İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıların Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği ve halihazırda kırılgan olan bölgesel durumu daha da ağırlaştırma riski taşıdığı belirtildi. Açıklamada, KDC'nin Katar ile dayanışma içinde olduğu ve Katar'ın uzun süredir diyalog ile barışın savunucusu olarak önemli bir rol üstlendiğinin altı çizildi.

Somali

Somali hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılar 'İsrail işgal makamları tarafından Doha'daki yerleşim yerlerine gerçekleştirilen terörist askeri eylemler' olarak nitelendirilerek kınandı. Açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını üstlenmeye çağrıldığı ve İsrail'in devam eden düşmanca eylemlerini durdurmak ile sivillerin korunmasını sağlamak için acil önlemler alınması talep edildi.

Sudan

Sudan Egemenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı saldırıyı 'uluslararası yasaların ihlali' ve 'Katar'ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine yönelik bariz bir ihlal' olarak nitelendirdi. Açıklamada, saldırının kınandığı ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı sağlama çabalarını baltaladığı ifade edildi.

Afrika Birliği'nden uyarı

Afrika Birliği Komisyon Başkanı Mahmud Ali Yusuf, saldırının Orta Doğu'daki zaten kırılgan olan durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu. Yusuf, Afrika Birliği'nin itidal, egemenliğe saygı ve sivillerin korunması çağrısını yineledi.