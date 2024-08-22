Doha'daki Suk Vakıf Çarşısı'nda Filistin Bayrağı Dalgalanıyor

Filistin Bayrağı Suk Vakıf Çarşısı'nda

Katar'ın gözde mekanlarından biri olan başkent Doha'daki Suk Vakıf Çarşısı'nda, Filistin bayrağı asıldı. Bu eylem, İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı saldırılara dikkat çekmek ve dayanışma gösterisi olarak gerçekleştirildi.

Esnaf Dayanışması

Çarşının girişine asılan bayrak, çarşıda bir araya gelen esnaflar tarafından sergilendi. Bayrağın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ve eski Emir Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının bulunduğu tabelanın yanına asılması dikkat çekti.

Hediyelik eşya satan Feyruz Rüstemi, bayrağın kardeş Filistin halkına güçlü bir destek mesajı taşıdığını belirtti. Rüstemi, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında birçok masum insan hayatını kaybetti. Biz de bu nedenle bu bayrağı astık. Turistlerin bayrağı ilgiyle karşılaması bizi sevindiriyor." dedi.

Suriyeli kahve satıcısı Ahmed Şaabi ise, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olunması çağrısında bulundu.

Suk Vakıf Çarşısı Hakkında

Doha'nın Muşeyrib bölgesinde bulunan Suk Vakıf Çarşısı, yaklaşık bir asır önce bir nehir yatağının kıyısında kuruldu. Çarşının ismi, Arapça "ayakta" anlamına gelen "Vakıf" kelimesinden gelmektedir. 2004’te geleneksel Katar mimarisi doğrultusunda yenilenmiştir.

Çarşıda giyim, el sanatları, çeşitli okzalar, baharatlar, müzik aletleri ve hayvan satıcıları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ziyaretçiler, baharat kokuları arasında alışveriş yaparken doğu müziklerinin eşlik ettiği geleneksel bir atmosferin tadını çıkarabilirler.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.