Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Doha'daki Suk Vakıf Çarşısı'nda Filistin Bayrağı Dalgalanıyor

Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı, Filistin bayrağının asılmasıyla uluslararası dayanışma örneği sergiliyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:31
Doha'daki Suk Vakıf Çarşısı'nda Filistin Bayrağı Dalgalanıyor

Filistin Bayrağı Suk Vakıf Çarşısı'nda

Katar'ın gözde mekanlarından biri olan başkent Doha'daki Suk Vakıf Çarşısı'nda, Filistin bayrağı asıldı. Bu eylem, İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı saldırılara dikkat çekmek ve dayanışma gösterisi olarak gerçekleştirildi.

Esnaf Dayanışması

Çarşının girişine asılan bayrak, çarşıda bir araya gelen esnaflar tarafından sergilendi. Bayrağın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ve eski Emir Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının bulunduğu tabelanın yanına asılması dikkat çekti.

Hediyelik eşya satan Feyruz Rüstemi, bayrağın kardeş Filistin halkına güçlü bir destek mesajı taşıdığını belirtti. Rüstemi, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında birçok masum insan hayatını kaybetti. Biz de bu nedenle bu bayrağı astık. Turistlerin bayrağı ilgiyle karşılaması bizi sevindiriyor." dedi.

Suriyeli kahve satıcısı Ahmed Şaabi ise, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olunması çağrısında bulundu.

Suk Vakıf Çarşısı Hakkında

Doha'nın Muşeyrib bölgesinde bulunan Suk Vakıf Çarşısı, yaklaşık bir asır önce bir nehir yatağının kıyısında kuruldu. Çarşının ismi, Arapça "ayakta" anlamına gelen "Vakıf" kelimesinden gelmektedir. 2004’te geleneksel Katar mimarisi doğrultusunda yenilenmiştir.

Çarşıda giyim, el sanatları, çeşitli okzalar, baharatlar, müzik aletleri ve hayvan satıcıları gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ziyaretçiler, baharat kokuları arasında alışveriş yaparken doğu müziklerinin eşlik ettiği geleneksel bir atmosferin tadını çıkarabilirler.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin...

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin...

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin...

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin...

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin...

Katar'ın popüler mekanlarından biri olan başkent Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'na Filistin bayrağı asıldı. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Doha'daki tarihi Suk Vakıf Çarşısı'nda bir araya gelen esnaf, çarşının girişine Filistin bayrağı astı. Çarşının girişinde üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve babası Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin fotoğraflarının yer aldığı tabelaya asılan Filistin bayrağı çarşıyı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

İLGİLİ HABERLER

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur