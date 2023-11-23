Dolar/euro kuru bugün ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? 23 Kasım 2023 dolar - euro fiyatları son durum

Dolar ve euro, Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. 23 Kasım 2023 tarihinde güncellenen döviz kurları, yatırımcıların ve vatandaşların merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve piyasa verilerine göre, dolar ve euro fiyatları şu şekilde:

Dolar/TL: 28,74

Euro/TL: 31,39

Sterlin/TL: 35,87

Dolar ve euro fiyatları, son bir ayda yüzde 10’un üzerinde artış gösterdi. Dolar/TL, 20 Ekim 2023 tarihinde 25,86 seviyesindeyken, 23 Kasım 2023 tarihinde 28,74 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise aynı dönemde 28,64’ten 31,39’a çıktı. Sterlin/TL de 32,61’den 35,87’ye yükseldi.





Döviz kurlarındaki yükselişin nedenleri arasında, küresel piyasalarda ABD dolarının güçlenmesi, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik risklerinin artması, enflasyon ve faiz oranlarındaki yüksek seviyeler, cari açık ve rezerv sorunları, yabancı yatırımcıların çıkışı ve kredi notunun düşürülmesi gibi faktörler sayılabilir.

Döviz kurlarındaki yükselişin etkileri arasında ise, ithalatın pahalanması, ihracatın azalması, enflasyonun artması, reel gelirlerin düşmesi, borçların artması, yatırımların azalması, güvenin azalması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması gibi sonuçlar görülebilir.

Döviz kurlarındaki yükselişin önlenmesi için ise, ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması, enflasyon ve faiz oranlarının düşürülmesi, cari açık ve rezerv sorunlarının çözülmesi, yabancı yatırımcıların tekrar çekilmesi, kredi notunun yükseltilmesi ve yapısal reformların yapılması gibi adımlar atılabilir.

23 Kasım 2023 Dolar - Euro Fiyatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Dolar bugün kaç TL?

Dolar bugün 28,74 TL’den alıcı buluyor.

Euro bugün kaç TL?

Euro bugün 31,39 TL’den alıcı buluyor

Dolar ve euro neden yükseliyor?

Dolar ve euro, Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Bunun nedenleri arasında, küresel piyasalarda ABD dolarının güçlenmesi, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik risklerinin artması, enflasyon ve faiz oranlarındaki yüksek seviyeler, cari açık ve rezerv sorunları, yabancı yatırımcıların çıkışı ve kredi notunun düşürülmesi gibi faktörler sayılabilir.

Dolar ve euro yükselince ne olur?

Dolar ve euro yükselince, ithalatın pahalanması, ihracatın azalması, enflasyonun artması, reel gelirlerin düşmesi, borçların artması, yatırımların azalması, güvenin azalması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması gibi sonuçlar görülebilir.

Dolar ve euro nasıl düşer?

Dolar ve euro, Türk lirası karşısında değer kaybetmesi için, ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması, enflasyon ve faiz oranlarının düşürülmesi, cari açık ve rezerv sorunlarının çözülmesi, yabancı yatırımcıların tekrar çekilmesi, kredi notunun yükseltilmesi ve yapısal reformların yapılması gibi adımlar atılabilir.