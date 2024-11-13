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Dolmabahçe Tüneli'nde İETT Otobüsünde Yangın: Trafik Normale Döndü

Dolmabahçe Tüneli'nde İETT otobüsünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü; trafik durumu normale döndü.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:05
Dolmabahçe Tüneli'nde İETT Otobüsünde Yangın: Trafik Normale Döndü

Dolmabahçe Tüneli'nde İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

Dolmabahçe Tüneli'nde, Beşiktaş yönünde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının etkisiyle tünelin içi yoğun dumanla kaplandı.

Olay Yerine Müdahale Edildi

Yangın haber verilmesi üzerine hızla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sonrası, tünelin Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi ile otobüsteki yangın, aracın şoförü ve itfaiye personeli tarafından söndürüldü.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar gören otobüs, ekiplerin çalışmasının ardından tünelden kaldırıldı. Tünelin açılmasının ardından, Şişli'deki tünel girişinde oluşan trafik yoğunluğu ise normale döndü.

Cep Telefonu Kameralarına Yansıyan Anlar

Yangın anı ve tüneldeki yoğun duman, vatandaşların cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, diğer sürücülerin yoğun duman nedeniyle tünelde ilerlemekte zorluk çektiği anlar yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dolmabahçe Tüneli'ndeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürülürken, araç trafiğine...

Dolmabahçe Tüneli'ndeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürülürken, araç trafiğine kapatılan tünel tekrar açıldı.

Dolmabahçe Tüneli'ndeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürülürken, araç trafiğine...

Dolmabahçe Tüneli'ndeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürülürken, araç trafiğine kapatılan tünel tekrar açıldı.

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