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Dolmuşla Saldırı: Kıraathane Önünde Açılan Ateşle Bir Kişi Yaralandı

Adana'da dolmuş penceresinden açılan ateşle bir kişi yaralandı. Saldırgan ve ona yardım eden kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 13:16
Dolmuşla Saldırı: Kıraathane Önünde Açılan Ateşle Bir Kişi Yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 26 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir dolmuşun penceresinden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Abdullah A. (34), bir kıraathanenin önünde oturduğu sırada, dolmuştan yapılan saldırıda karnından vuruldu.

Yaralı, hemen olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından soruşturma başlatarak minibüs ve çevredeki binaların güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemeler neticesinde, saldırganın dolmuşa yolcu gibi bindiği belirlenen Özgür K. (31) olduğu tespit edildi. Özgür K.'nin, daha önce "yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından, zanlının saklandığı belirtilen merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki apartman dairesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Özgür K. ile birlikte ona saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Baran Y. (21) de yakalandı. Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baran Y.'nin de çeşitli suçlardan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Saldırgan Özgür K.'nin, daha önce kardeşi geçen yıl darbedildiği için Abdullah A’ya husumet beslediği iddia edilmekte. İkili, adliyeye sevk edildi.

Özgür K.’nin dolmuştan Abdullah A’ya ateş etme anı, aracın ve çevredeki bir binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtta, saldırı sonrası Özgür K.'nin minibüs şoförüne hızlı gitmesi için bağırdığı duyulmakta.

Adana'da, seyir halindeki yolcu minibüsünün penceresinden tabancayla ateş edip kıraathanenin...

Adana'da, seyir halindeki yolcu minibüsünün penceresinden tabancayla ateş edip kıraathanenin önünde oturan kişiyi yaralayan zanlı ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen kişi yakalandı.

Adana'da, seyir halindeki yolcu minibüsünün penceresinden tabancayla ateş edip kıraathanenin...

Adana'da, seyir halindeki yolcu minibüsünün penceresinden tabancayla ateş edip kıraathanenin önünde oturan kişiyi yaralayan zanlı ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen kişi yakalandı.

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