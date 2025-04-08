Dominik Cumhuriyeti'nde Eğlence Mekanının Çatısı Çöktü: 13 Ölü, 70 Yaralı

Feci Kaza: Eğlence Mekanı Çöktü

Karayipler'in gözde ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde büyük bir trajedi yaşandı. Başkent Santo Domingo'da bulunan popüler eğlence mekanı "Jet Set"'in çatısının çökmesi sonucu, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 70'ten fazla kişinin de çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Olayın meydana geldiği sırada mekanın içerisinde bulunan müşterilerin büyük panik yaşadığı belirtildi. Çatının neden çöktüğü henüz tespit edilememişken, onca insanın enkaz altında kalmasının ardından, arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Yaralılar ve Tanıkların İfadeleri

Olay anında sahne alan ünlü şarkıcı Rubby Perez'in de yaralandığı, yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor. Tanıkların ifadelerine göre, çökme sesiyle birlikte mekan içindeki kalabalık büyük bir panik içerisinde dışarı çıkmaya çalıştı.

Devlet Başkanı'ndan Açıklama

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için adeta "canla başla" çalıştığını belirtti. Abinader, "Jet Set gece kulübünde yaşanan trajediden derin üzüntü duyuyoruz. Kazanın meydana geldiği andan itibaren dakikası dakikasına takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay, Dominik Cumhuriyeti'nin eğlence sektöründeki güvenlik standartlarının sorgulanmasına yol açtı. Yetkililerin, söz konusu mekanın daha önceki güvenlik denetimlerini incelemesi bekleniyor.