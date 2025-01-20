Donald Trump, Göreve Başladı: Ulusal Acil Durum ve Enerji Reformları Müjdesi

Trump, İlk Konuşmasını Yaptı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başladı ve ilk konuşmasını ABD Kongresi'nde gerçekleştirdi. Trump, burada ABD-Meksika sınırında Ulusal Acil Durum ilan edeceğini duyurdu.

Göçmen Sorununa Yeni Önlemler

Trump, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamasında, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekerek, yasa dışı göçleri engelleyecek adımlar atacağını belirtti. 2019 yılında olduğu gibi, tekrar Ulusal Acil Durum ilan edeceğini vurgulayan Trump, bu kişilerinin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Konuşmasında göçmenleri “suçlu” olarak nitelendiren Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini ifade etti. Konuşması, sık sık partililerin alkışlarıyla kesildi.

Panama Kanalı’na Vurgu

Trump, konuşmasında daha önce gündeme getirdiği “Panama Kanalını geri alma” konusuna da yer verdi. Panama'nın kanal operasyonlarında tarafsızlık gerektiren anlaşmaları ihlal ettiğini savunan Trump, “Amerikan gemilerine aşırı ücretlendirme uygulanıyor” açıklamasında bulundu.

Askeri Güç ve Uzay Projeleri

ABD ordusunu güçlendireceğini belirten Trump, “Tıpkı 2017'de olduğu gibi, dünyanın gördüğü en güçlü orduyu yine inşa edeceğiz” dedi. Ayrıca, Amerikan astronotlarını Mars’a göndereceklerini ve ABD bayrağını orada dikeceklerini belirtti.

Politik, Ekonomi ve Enerji Reformları

Trump, Hükümetinin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sona erdirmek için politikalar imzalayacağını kaydetti. “Liyakate dayalı bir toplum oluşturacağız” ifadesini kullandı.

Ekonomi alanında devrim niteliğinde adımlar atacağını belirten Trump, “Bugün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edeceğim” dedi. Ayrıca, rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için kabine üyelerine geniş yetkiler tanıyacağını ifade etti.

Yemin Törenine Ünlü İsimler Katıldı

Trump'ın yemin töreni, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook ve Sundar Pichai gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.