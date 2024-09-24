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Donald Trump Jr'dan Zelenskiy'ye Sert Tepki

Donald Trump Jr, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eleştirilerine karşı çıkarak tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:16
Donald Trump Jr'dan Zelenskiy'ye Sert Tepki

Trump Jr'dan Zelenskiy'ye Tepki

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin babasını eleştirme hakkına sahip olmadığını vurguladı.

Zelenskiy'nin Eleştirilerine Cevap

Trump Jr, Zelenskiy'nin The New Yorker dergisine verdiği röportajda, Donald Trump'ın Ukrayna ile ilgili ihtilafı çözme konusundaki bilgisi hakkında yaptığı olumsuz yorumlara yanıt verdi. Zelenskiy, bu röportajında Trump'ı eleştirirken aynı zamanda Ohio Senatörü James David Vance'e de sert sözler sarf etmişti.

Tepkiler ve Açıklamalar

Trump Jr, Zelenskiy'nin, "Amerikalı vergi mükelleflerinden milyarlarca dolarlık fon alan bir liderin, ülkemizdeki Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını eleştirmesi cüretini gösteriyor olması utanç verici," dedi. Ayrıca, 15 Eylül'de ABD'de bir suikast girişiminde bulunan kişi ile ilgili olarak Zelenskiy'nin ifadelerini eleştirdi.

Trump’ın Değerlendirmeleri

Eski Başkan Trump, Pensilvanya'daki bir mitingde Zelenskiy'yi alaycı bir dille tanımlayarak, onun "tarihteki en büyük pazarlamacı" olduğunu belirtti ve "Ülkeye her geldiğinde 60 milyar dolar alıp gidiyor," ifadesini kullandı.

Zelenskiy’nin eleştirileri, Trump ailesinin gündeminde sıcak tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

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