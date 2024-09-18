Donald Trump Suikast Girişimini Yorumladı

Trump'ın Suikast Girişimi Açıklamaları

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık seçimindeki adayı Donald Trump, ikinci kez uğradığı suikast girişimi sonrası yaptığı açıklamada, "Sadece önemli başkanlar vurulur" ifadesini kullandı.

Florida'daki Olayın Ardından

15 Eylül'de Florida’da bulunan Trump, çevresinde meydana gelen silah seslerinin ardından Michigan eyaletinde düzenlenen bir seçim mitinginde konuştu. Trump, başkanlık görevini "tehlikeli bir iş" olarak nitelendirerek, "Sonra da neden bana ateş edildiğini merak ediyorsunuz. Bilirsiniz, sadece önemli başkanlar vurulur" şeklinde konuştu.

Biden ile Görüşme ve Modi'ye Dair Yorumlar

Trump, suikast girişiminin ardından Joe Biden ile "çok güzel bir görüşme" yaptığını ve Kamala Harris'ten "güzel bir telefon" aldığını aktardı. Ayrıca, Narendra Modi ile yapacağı görüşmeye de değinen Trump, Modi'nin "harika bir insan" olduğunu ifade etti ve Hindistan'ın gümrük vergileri konusunda suiistimallerde bulunduğunu söyledi.

Olayın Detayları ve FBI Açıklaması

Trump, 15 Eylül akşamı Florida'da meydana gelen olayda, sesi duyulan silahın ardından güvende olduğu bildirildi. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, yerel kolluk kuvvetlerinin olay yerinde AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıkladı.

FBI, durumu "oldukça ciddi" olarak tanımlarken, olayla ilgili olarak hakim karşısına çıkan Routh'a "ateşli silah bulundurma" suçlaması yöneltildi. Routh hakkında devam eden bir soruşturma bulunuyor.

Trump, daha önce Pensilvanya'daki bir mitingde uğradığı suikast girişiminden kurtulmuştu, o olayda kulağından yaralanmıştı.