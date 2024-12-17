Donald Trump, Yeni Büyükelçilerini Açıkladı: Japonya, Dominik Cumhuriyeti, Avusturya, Lüksemburg ve Uruguay

Trump, Yeni Büyükelçilerini Duyurdu

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Japonya, Dominik Cumhuriyeti, Avusturya, Lüksemburg ve Uruguay büyükelçilerini belirlediğini duyurdu. Bu açıklama, Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya hesabında yer aldı.

Tokyo Büyükelçisi George Edward Glass

Trump, George Edward Glass'ın ABD'nin Tokyo Büyükelçisi olduğunu vurguladı. Glass, Trump’ın ilk döneminde Lizbon Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Santo Domingo için Leah Francis Campos

Leah Francis Campos, Santo Domingo Büyükelçisi olarak atanırken, Trump şu ifadeleri kullandı: "Leah, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Batı Yarımküre Kıdemli Danışmanı olmadan önce Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için ülkemize hizmet etti."

Viyana Büyükelçisi Arthur Graham Fisher

Trump, Arthur Graham Fisher’ı Viyana Büyükelçisi olarak seçti. Trump, Fisher’in 1977 yılında kurulan Fisher Realty’nin başkanı olduğunu belirtti ve "Arthur, Amerika’daki en zeki müşterilerin birçoğunu temsil ederek bölgede sürekli olarak en iyi emlakçı olarak gösterilmiştir." dedi.

Lüksemburg Büyükelçisi Stacey Feinberg

Stacey Feinberg, Lüksemburg Büyükelçisi olarak belirlendi. Trump, Stacey’nin Northwestern Üniversitesi mezunu ve Broadway müzikallerinin yapımcısı olduğunu dile getirerek, "Stacey, kadınların kariyerlerini başlatmalarına destek olmaya kendini adamıştır." açıklamasında bulundu.

Montevideo Büyükelçisi Lou Rinaldi

Lou Rinaldi ise Montevideo Büyükelçisi olarak atandı. Trump, Rinaldi’nin başarılı bir iş adamı ve girişimci olduğunu belirterek, "Lou, Uruguay’da büyümüş olması sayesinde ülkenin kültürü ve tarihi hakkında derin bir anlayışa sahip. Bu görev için son derece nitelikli." ifadelerini kullandı.

Tüm bu adayların göreve başlayabilmeleri için Senato'nun onayını almaları gerektiği vurgulandı. Donald Trump, ikinci dönemine 20 Ocak 2025'te başlayacak.