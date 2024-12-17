DOLAR
34,98 -0,15%
EURO
36,77 -0,1%
ALTIN
2.985,6 -0,22%
BITCOIN
3.738.127,73 -0,8%

Donald Trump, Yeni Büyükelçilerini Açıkladı: Japonya, Dominik Cumhuriyeti, Avusturya, Lüksemburg ve Uruguay

Donald Trump, Japonya, Dominik Cumhuriyeti, Avusturya, Lüksemburg ve Uruguay büyükelçilerini açıkladı. Adayların Senato onayı gerekiyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:45
Donald Trump, Yeni Büyükelçilerini Açıkladı: Japonya, Dominik Cumhuriyeti, Avusturya, Lüksemburg ve Uruguay

Trump, Yeni Büyükelçilerini Duyurdu

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Japonya, Dominik Cumhuriyeti, Avusturya, Lüksemburg ve Uruguay büyükelçilerini belirlediğini duyurdu. Bu açıklama, Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya hesabında yer aldı.

Tokyo Büyükelçisi George Edward Glass

Trump, George Edward Glass'ın ABD'nin Tokyo Büyükelçisi olduğunu vurguladı. Glass, Trump’ın ilk döneminde Lizbon Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Santo Domingo için Leah Francis Campos

Leah Francis Campos, Santo Domingo Büyükelçisi olarak atanırken, Trump şu ifadeleri kullandı: "Leah, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Batı Yarımküre Kıdemli Danışmanı olmadan önce Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için ülkemize hizmet etti."

Viyana Büyükelçisi Arthur Graham Fisher

Trump, Arthur Graham Fisher’ı Viyana Büyükelçisi olarak seçti. Trump, Fisher’in 1977 yılında kurulan Fisher Realty’nin başkanı olduğunu belirtti ve "Arthur, Amerika’daki en zeki müşterilerin birçoğunu temsil ederek bölgede sürekli olarak en iyi emlakçı olarak gösterilmiştir." dedi.

Lüksemburg Büyükelçisi Stacey Feinberg

Stacey Feinberg, Lüksemburg Büyükelçisi olarak belirlendi. Trump, Stacey’nin Northwestern Üniversitesi mezunu ve Broadway müzikallerinin yapımcısı olduğunu dile getirerek, "Stacey, kadınların kariyerlerini başlatmalarına destek olmaya kendini adamıştır." açıklamasında bulundu.

Montevideo Büyükelçisi Lou Rinaldi

Lou Rinaldi ise Montevideo Büyükelçisi olarak atandı. Trump, Rinaldi’nin başarılı bir iş adamı ve girişimci olduğunu belirterek, "Lou, Uruguay’da büyümüş olması sayesinde ülkenin kültürü ve tarihi hakkında derin bir anlayışa sahip. Bu görev için son derece nitelikli." ifadelerini kullandı.

Tüm bu adayların göreve başlayabilmeleri için Senato'nun onayını almaları gerektiği vurgulandı. Donald Trump, ikinci dönemine 20 Ocak 2025'te başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erbilli Kadınların El Emeği Halıları, Turistlerin Gözdesi Oluyor
2
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Türkiye Adalet Akademisi İçin Güçlendirme Kanun Teklifi TBMM Gündeminde
4
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 10 Filistinli Can Verdi
5
KKTC'den Türkiye'ye Gelen Eşyalara AB Standartlarında Vergi Uygulanacak
6
Suriyeli Yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu, Dubai'de Altın Madalya Kazandı
7
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor