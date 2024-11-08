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Döndü Nine'nin Anısı: Mehmetçik İçin Yaşlılık Maaşını Bağışladı

98 yaşında hayatını kaybeden Döndü Nine, yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:54
Döndü Nine'nin Anısı: Mehmetçik İçin Yaşlılık Maaşını Bağışladı

Yaşlılık Maaşını Mehmetçik İçin Biriktiren Döndü Nine'nin Vefatı

98 yaşındaki Döndü Tozlu, yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak büyük bir fedakarlık örneği sergilemişti. Milli Savunma Bakanlığı, Döndü Hanım'ın vefat ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı dönemde tüm Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için yan yana geldiği vurgulandı. Açıklamada, 'Milletimizin tek yumruk olduğu günlerde, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Döndü Hanım, Mehmetçiğe duyduğu sevgi ve saygıyla kalplerde yer edinmiştir' denildi.

Döndü Nine'nin Fedakarlığı

92 yaşında olan Döndü Nine, biriktirdiği yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamış ve 'asker millet’ olan Türk milletinin tarih boyunca Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Taziye Ziyaretleri

Döndü Tozlu'nun vefatının ardından, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, Serik ilçesindeki evini ziyaret etti. Taziye ziyaretinde, 3’üncü Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu askeri personel yer aldı. Son Söz

Açıklamada ayrıca, 'Döndü teyzemiz her zaman yüce gönüllü ve fedakar biri olarak hatırlanacak. Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2018'de biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek...

Milli Savunma Bakanlığı, 2018'de biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek için Mehmetçik Vakfına bağışlayan 98 yaşındaki Döndü Tozlu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2018'de biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek...

Milli Savunma Bakanlığı, 2018'de biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek için Mehmetçik Vakfına bağışlayan 98 yaşındaki Döndü Tozlu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.

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