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Dorka Demeter'in 'Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau' Sergisi İstanbul'da Kapılarını Açtı

Dorka Demeter'in 'Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau' sergisi, İstanbul Macar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 23:23
Dorka Demeter'in 'Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau' Sergisi İstanbul'da Kapılarını Açtı

Dorka Demeter'in Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği 'Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau' sergisi, İstanbul'daki Macar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Bu sergi, Art Nouveau hareketinin Avrupa mimarisindeki örneklerini belgeleyen fotoğraflardan oluşuyor. Macaristan, Romanya, Slovakya, Sırbistan ve Türkiyeden örnekler, sergide yer alan önemli eserler arasında bulunuyor.

Demeter'den Açıklamalar

Açılışta yaptığı konuşmada, Demeter, çocukken anne ve babasının İstanbul'un 'dünyanın merkezlerinden biri' olduğuna inandığını vurguladı. Gençliğinde diplomat olarak bu güzel şehirde görev yapma hayalini kurduğunu belirten sanatçı, 'Bu hayal belki de bu akşam burada Macar Art Nouveau'sunun muhteşem dünyasını göstererek kısmen gerçekleşiyor.' şeklinde ifade etti.

Sanatın ve Tarihin Buluşması

Demeter, sergiyi 'bir karşılaşma akşamı' olarak tanımlayarak, 'Mekanların, zamanların ve insanların karşılaşması' gerektiğini belirtti. İstanbul'un Doğu ile Batı'nın buluşma noktası olduğunu ifade eden sanatçı, 'Art Nouveau'da geçmişin hazinesi, bugünün gerçekliği ve geleceğin umuduyla buluşuyor.' dedi.

Art Nouveau'ya Olan Tutkusu

Demeter, Art Nouveau ile olan sevgisini annesinden miras aldığını belirterek, pandeminin bu aşkı gerçek bir hobiye dönüştürdüğünü anlattı. 'Brüksel Art Nouveau'nun çeşitli dünyasını keşfederek birkaç hafta içinde spor için 100 kilometre yürüdüm.' sözleriyle, bu dönemdeki kişisel yolculuğuna ışık tuttu.

Dünya Art Nouveau Günü

Demeter, Art Nouveau aracılığıyla insanlararası köprüler kurabileceğini keşfettiğini dile getirerek, 10 Haziran 2013'ten beri kutlanan 'Dünya Art Nouveau Günü' ile sergisi arasında bir bağlantı olduğuna vurgu yaptı. 'Bu, yeni dönemin meyvelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

İthaf ve Anılar

Sergiyi, eski bir İstanbul arkadaşı olan Türk seramikçi Alev Oskay'ın anısına ithaf ettiğini belirten Demeter, 'Kendisi artık aramızda değil. Üç yıl önce ciddi bir hastalıkla mücadele ederken bana İstanbul'un Art Nouveau mimarisini gösterdi.' dedi.

'Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau' sergisi, 31 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği "Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau"...

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği "Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau" sergisi, Macar Kültür Merkezi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği "Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau"...

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği "Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau" sergisi, Macar Kültür Merkezi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

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