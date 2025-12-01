Dörtyol'da 138 Kiloluk Dev Kılıç Balığı İlgi Odağı

Hatay Dörtyol açıklarında yakalanan 138 kilogramlık, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kılıç balığı, vatandaşların ve balıkçıların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:33
HATAY (İHA) – Hatay’ın Dörtyol ilçesi açıklarında yakalanan 138 kilogram ağırlığa sahip devasa kılıç balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Dörtyol ilçesinde balıkçılar, Akdeniz açıklarında 138 kilogramlık kılıç balığını yakaladı. Güçlükle tekneye çekilen balık, tezgahta da vatandaşların dikkatini çekti. Boyutu ve görünümüyle merak uyandıran kılıç balığı, balıkçılar için unutulmaz bir hatıra oluşturdu.

Balıkçı Sami Bülbül'ün açıklaması

Sami Bülbül, devasa kılıç balığının Dörtyol açıklarında yakalandığını belirterek, "Akdeniz sularının en büyük balığı bizde. Tam tamına 138 kilogram kılıç balığı. Dörtyol açıklarında yakalandı. Yaklaşık 3 metre uzunluğa sahip, devasa maşallah. Akdeniz’in en büyük balığı ve sardalya sürüsü içinde yakalandı. Büyük balıklar, küçük balıkları sahile sürüyor" dedi.

Görgü tanığından yorum

Daha önce bu kadar büyük bir balık görmediğini ifade eden Mahmut Yılmaz ise, "Ben çok balık gördüm ama bu kadar büyük balık görmemiştim. Denizlerde böyle bir balığın derinlerde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

