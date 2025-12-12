Dörtyol'da TOFAŞ Hurdaya Döndü: Kafa Kafaya Kaza, 2 Yaralı

Dörtyol'da Kafa Kafaya Çarpışma: TOFAŞ Hurdaya Döndü, 2 Kişi Yaralandı

Kaza Yerinde Kurtarma ve Hastaneye Sevk

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Salı pazarı mevkiinde meydana gelen kazada, bir TOFAŞ marka otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay sonucunda her iki aracın sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralı sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı iki vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

HATAY’DA 2 OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARALANDI.