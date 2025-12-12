DOLAR
Dörtyol'da TOFAŞ Hurdaya Döndü: Kafa Kafaya Kaza, 2 Yaralı

Hatay Dörtyol Kuzuculu Mahallesi Salı pazarı mevkiinde meydana gelen kafa kafaya çarpışmada TOFAŞ ile bir otomobil çarpıştı; 2 sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:59
Kaza Yerinde Kurtarma ve Hastaneye Sevk

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Salı pazarı mevkiinde meydana gelen kazada, bir TOFAŞ marka otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay sonucunda her iki aracın sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralı sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı iki vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

