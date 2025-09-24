Döşemealtı'nda fabrikada silahlı saldırı: Şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı
Olay
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi birinci kısımdaki önceden çalıştığı fabrikaya gelen H.O., çalışanlardan Ali C'nin tabancayla ayağından vurup, tesis müdürünü odasında rehin aldı.
Operasyon ve sağlık durumu
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheli H.O. gözaltına alındı.
Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ali C'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.