Döşemealtı'nda fabrikada silahlı saldırı: Şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Antalya Döşemealtı'nda bir işçiyi vurarak tesis müdürünü rehin alan H.O., Jandarma Özel Harekat operasyonuyla gözaltına alındı; yaralı Antalya Şehir Hastanesi'nde.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:48
Döşemealtı'nda fabrikada silahlı saldırı: Şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Döşemealtı'nda fabrikada silahlı saldırı: Şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Olay

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi birinci kısımdaki önceden çalıştığı fabrikaya gelen H.O., çalışanlardan Ali C'nin tabancayla ayağından vurup, tesis müdürünü odasında rehin aldı.

Operasyon ve sağlık durumu

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheli H.O. gözaltına alındı.

Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ali C'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Komşu Kavgası: 11 Sanığa Dava — 5 Ölü, 5 Yaralı
2
Gaziantep'te Sulama Hortumuna Dolanan Yaban Geyiği Kurtarıldı
3
Destici: BM'nin Değeri 'Veto' Zinciri Kırılmadan Artmaz
4
Bilecik'te 38. Ahilik Haftası'nda Ahilik Değerleri Öne Çıktı
5
Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti
6
Adana'da metruk evde sentetik uyuşturucu satışı: Y.B.'ye 22 yıl 6 aya kadar dava
7
El‑Mevasi'de Susuzluk Silahı: Bir Milyon Filistinlinin Hayatta Kalma Mücadelesi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası