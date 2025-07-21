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Dosso Dossi, Hakkari'nin Güzelliklerini Dünya ile Buluşturuyor

Dosso Dossi Holding, Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmak için klip çekimi gerçekleştiriyor. Hedef, bölge turizmini canlandırmak.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 22:19
Dosso Dossi, Hakkari'nin Güzelliklerini Dünya ile Buluşturuyor

Dosso Dossi, Hakkari'nin Güzelliklerini Dünya ile Buluşturuyor

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir projeye imza attı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in daveti üzerine kentte bulunan Eraslan, 3 bin 320 rakımlı Cennet Cehennem Vadisi ve Cilo Sat Dağları'ndaki çekimlerle bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Hakkari'nin Doğal Güzellikleri Öne Çıkıyor

Valilik ve belediyenin destekleriyle gerçekleştirilen çekimlerde, Hakkari'nin doğal güzellikleriyle dolu alanların fotoğrafları ve videoları çekildi. Eraslan, bu tür projelerin Hakkari'nin tanıtımına büyük katkıda bulunduğunu vurguladı.

Doğayı Sanatla Buluşturmak

Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölge turizmine katkı sağlamak için buradayız. Hakkari ve Yüksekova gibi yerlerdeki eşsiz doğanın sanatla buluşarak dünya ile tanışması gerektiğini düşünüyorum. Bugün dünyada nadir bulunan bir coğrafyada klip çekimi yapıyoruz. Amacım, Türkiye'mizin bu özel unsurlarını uluslararası platformda tanıtmak," dedi.

Hakkari'yi Keşfetmeye Davet

Eraslan, Hakkari'nin güzelliklerini keşfetmek için Avrupa'nın birçok yerinden gelen insanlara seslenerek, “İsviçre Alpleri'ne gitmeyin, Hakkari'deki bu doğal güzellikleri görün. Cilo Dağları'ndaki Cennet Cehennem Vadisi'ni ziyaret edin ve keşfedin,” şeklinde konuştu.

Bölgeye Destek Olmak

Projeye destek veren Hakkarili iş insanı Celal Özel, bölgedeki çekim ekibine eşlik ederek, çalışmalara katkıda bulundu. Uğraşlarının, yerli ve yabancı turistlerin bu eşsiz coğrafyayı tanımasına yardımcı olacağına inandıklarını belirtti.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Hakkari'nin doğal güzelliklerini...

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Hakkari'nin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışma başlattı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in davetiyle kentte gelen Eraslan, 3 bin 320 rakımlı Cennet Cehennem Vadisi ve Cilo Sat Dağları'nın bulunduğu bölgeye çıktı. Buzullarda, yeşilin tüm tonlarının görülebildiği, çiçeklerin açtığı vadide ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda çekimler yapan Eraslan, Hakkari'nin tanıtımını yaparak turizmin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Hakkari'nin doğal güzelliklerini...

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Hakkari'nin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışma başlattı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in davetiyle kentte gelen Eraslan, 3 bin 320 rakımlı Cennet Cehennem Vadisi ve Cilo Sat Dağları'nın bulunduğu bölgeye çıktı. Buzullarda, yeşilin tüm tonlarının görülebildiği, çiçeklerin açtığı vadide ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda çekimler yapan Eraslan, Hakkari'nin tanıtımını yaparak turizmin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

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