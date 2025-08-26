DOLAR
Dost-İslam'a Hizmet Ödülleri 7 Eylül'de — Hüseyin Vassaf ve Denis Gril

Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünde düzenlenen 'Dost-İslam'a Hizmet Ödülleri', 7 Eylül'de çevrim içi törenle Hüseyin Vassaf ve Denis Gril'e takdim edilecek.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:06
Dost-İslam'a Hizmet Ödülleri 7 Eylül'de: Ödüller Hüseyin Vassaf ve Denis Gril'e Verilecek

Hazreti Muhammed'in doğumunun yıl dönümü vesilesiyle her yıl düzenlenen "Dost-İslam'a Hizmet Ödülleri", bu yıl Tevhid temasıyla 22'nci kez sahibini buluyor. Ödül töreni 7 Eylül akşamı çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Tören, Nefes Yayınevi ve Kerim Vakfı kanallarından, belirtilen https://www.youtube.com/watch?v=yD0jxahMddQ adresi üzerinden 20.00'den itibaren izlenebilecek.

Ödül Sahipleri

Bu yıl ödüller, alanlarında öne çıkan iki isim olan Hüseyin Vassaf ile Denis Gril'e takdim edilecek.

Hüseyin Vassaf Hakkında

Hüseyin Vassaf, 8 Mart 1872'de İstanbul Aksaray'da doğdu. Birçok tekkeden icazet alan Vassaf, Sefine-i Evliya-i Ebrar adlı eserini hazırlamak için yaklaşık yirmi yıl süren bir çalışma yürüttü; bunun için çok sayıda yer dolaştı, mutasavvıflarla görüştü ve tekke ile türbelerde incelemelerde bulundu.

1925'te tamamladığı eserinde yaklaşık 2000'e yakın sufi biyografisine yer verdi. Vassaf, 21 Ekim 1929'da Arnavutköy'deki evinde vefat etti ve vasiyeti üzerine Rumelihisarı Kabristanı'na defnedildi.

Çağdaşı isimlerle kurduğu dostluklar dikkat çekicidir; Tahirülmevlevi, İbnülemin Mahmud Kemal, Ahmed Remzi Akyürek, Bursalı Mehmed Tahir, Tahir Ağa Tekkesi şeyhi Ali Behçet Efendi, Halil Nihat Boztepe ve Mehmet Ali Ayni bunlardan bazılarıdır. Vassaf, bu şahsiyetlerin bazıları hakkında müstakil eserler kaleme aldı.

Yazarın kitaplarının müellif hattı nüshalarının çoğu oğlu Suat Erler tarafından Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışlandı. Tahir Ağa Dergahı'ndan intikal eden bazı eserleri ise Çemberlitaş'taki Karababa Tekkesinde bulunmaktadır.

Denis Gril Hakkında

Denis Gril, 1949'da Yahudi kökenli bir ailede dünyaya geldi. Çocuk yaşta anne ve babasının tasavvuf yoluyla İslam'ı benimsemesiyle Müslüman oldu ve "Davud" adını aldı.

Aix-Marseille Üniversitesinde Emeritus Profesör unvanına sahip olan Gril, tasavvuf tarihi ve özellikle Muhyiddin İbn Arabi üzerine uzmanlaştı. Kur'an'ın sufi tefsiri ve İslam maneviyatı alanlarında öncü araştırmalar yaptı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra manevi eğitim süreçlerine de katılan Gril, "Bilimsel söylem ile iman arasında bir zıtlık yoktur." görüşünü savunan mütefekkir bir kişilik olarak tanınıyor.

İbn Arabi ve İslam tasavvuf geleneğine dair çok sayıda eser ve çeviri kaleme alan yazarın, yaklaşık 20 yıllık bir çalışma sonucu hazırladığı "Allah'ın Kulu: Hz. Muhammed'in İslam Maneviyatındaki Figürü" adlı eseri 2025'te Türkçeye çevrildi. Gril'in çalışması, İslam maneviyatının tüm tezahürlerinin kökeninde Peygamber örneğinin olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Ödül töreni hakkındaki detaylar ve canlı yayın bilgileri için belirtilen YouTube adresi takip edilebilir.

