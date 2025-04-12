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Down Sendromlu Çocuğun Oyun Alanına Alınmaması, Anne ve Dernekten Tepkiler

Ankara'da bir alışveriş merkezinde down sendromlu çocuğu top havuzuna alınmayan anne, işletmeye tepki gösterdi. Ayrımcılık iddiaları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 20:22
Down Sendromlu Çocuğun Oyun Alanına Alınmaması, Anne ve Dernekten Tepkiler

Down Sendromlu Çocuğu Oyun Alanına Alınmaması Tepkilere Yol Açtı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 7 yaşındaki down sendromlu çocuğu top havuzuna almayan işletmeye anneden tepki geldi. Olay, çocuğun öğretmeninin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Hatice Öner Yüce, işletmenin kendisine gönderdiği bir video ile olayı öğrendiğini belirtti.

Olayın Detayları

Öğretmenin jeton almak istediği esnada, oğlunun özel gereksinimli olduğu için jeton verilmeme gerekçesinin öne sürüldüğünü açıklayan Yüce, "Öğretmenimiz 'Benimle birlikte alana girsin' dediğinde, işletme yetkilileri, 'Buraya diğer veliler de çocuklarıyla girmek isteyecekler' diyerek red etti." dedi.

Ailelerin Birlikteliği ve Tepkiler

Yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü hissettiğini belirten Yüce, "Bu zamana kadar farklı alanlarda birçok derin acılarla karşılaştık ve bu durumlar beni güçlendirerek bugüne getirdi." ifadelerini kullandı. Aynı durumu yaşayan başka aileler de olduğunu vurgulayan Yüce, yasal haklarını kullanarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Türkiye Down Sendromu Derneği'nden Destek

Bu olayın ardından, Türkiye Down Sendromu Derneği öncülüğünde benzer mağduriyetleri yaşayan aileler oyun alanının önünde toplandı. Dernek Üyesi Cansu Korkmaz, ayrımcılığa dikkat çekerek, down sendromlu çocukların yaşıtlarından ayrıştırılmaması gerektiğini savundu.

Korkmaz, alanın kapalı olması sebebiyle yetkililerle görüşemediklerini de sözlerine ekledi. Özellikle oyun oynamak isteyen down sendromlu çocuklar için eşit erişim sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, işletme yetkilileri tarafından top havuzuna alınmadı. Top havuzuna, down sendromlu olduğu gerekçesiyle alınmayan çocuğun annesi Hatice Öner Yüce, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde öğretmeniyle bir alışveriş merkezindeki oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, işletme yetkilileri tarafından top havuzuna alınmadı. Top havuzuna, down sendromlu olduğu gerekçesiyle alınmayan çocuğun annesi Hatice Öner Yüce, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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