Down Sendromu Bildirilmedi: Doktora 81 Milyon TL Tazminat

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğan bebeklerinin Down Sendromlu olduğunu doğum sırasında öğrenen Kızmaz ailesi, gebelik sürecinde kendilerine test yapılmadığını ve bilgilendirme yapılmadığını iddia ederek hukuki yollara başvurdu. Aile, arabuluculukta talep ettiği 700 bin lira teklifinin reddedilmesi üzerine dava açtı ve mahkeme kararında doktoru 43 milyon lira tazminata mahkum etti; yasal faiz ve masraflarla birlikte rakam 81 milyon liraye yükseldi.

Dava süreci ve mahkeme kararı

Kızmaz ailesi, gebelik sürecinde 2021 yılında Diyarbakır merkezde bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Hamilelik sürecinde aynı doktora muayene olan aile, 3 Temmuz 2021 tarihinde Ergani Devlet Hastanesi'nde çocuklarını kucaklarına aldı. Çocuğun Down Sendromlu olduğunu hemşireden öğrenen aile, doktorların hamilelik sürecinde kendilerine bilgi vermediğini ve teste almadığını iddia etti.

Avukat Ferhat Yiğit aracılığıyla başlatılan süreçte, arabuluculuk aşamasında hastaneden 700 bin lira talep edildi; bu teklifin reddedilmesi üzerine dava Ergani 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açıldı. Dava 2021 yılının 10’uncu ayında açıldı ve 2025 yılının 12’nci ayında karara bağlandı. Mahkeme, hekimin aydınlatma yükümlülüğünü ihlal ettiğine hükmetti ve doktoru 43 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti. Geçen süre, yargılama giderleri ve faizlerin eklenmesiyle borç 81 milyon lira olarak hesaplandı. Hastane karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Avukatın açıklaması

Avukat Ferhat Yiğit konuya ilişkin şunları söyledi:

‘İki hafta önce, davamız karara çıktıktan sonra, bazı hekim sendikaları davamızla alakalı toplumu, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek düzeyde bilgiler paylaştılar. Bu paylaşımlar içerisinde özellikle mağdur ailemizi rencide edecek karikatürlerden de bahsettiler, paylaşım yaptılar. Biz de buna ilişkin sosyal medyada gerekli cevapları verdik. Akabinde kendileri ulusal basını da kullanarak vermiş oldukları yanlış bilgileri tekrarlamaya çalıştılar. Bize de cevap hakkı doğdu. Bu davamızı 2021 yılının 10’uncu ayında açtık. Dava açmadan önce zorunlu arabuluculuk sisteminden kaynaklı olarak taraflara ulaştım, 700 bin liralık bir teklifle gittik kendilerine. Taraftar bu teklifimizi kabul etmedi, davamız 2021 yılının 10’uncu ayında açıldı, 2025 yılının 12’nci ayında da karara çıktı. Hekimin aydınlatma yükümlülüğü ihlal ettiği yönünde karar çıktı. Hekim muayeneye giden aileye hiçbir suretle tarama testi önermedi, yazılı bir onama almadı, aydınlatma hükümlülüğünü ihlal ettiği için de gebe müvekkilimize gebeliğin sonlandırma seçeneği hakkı tanımadı. Bundan kaynaklı da ailemiz çocuklarının sağlıklı olduğunu düşünerek doğumu gerçekleştirdi. Doğum esnasında çocukların Down Sendromlu olduğunu öğrendiler. Biz de hastanede ilgili raporlarını aldık, incelediğimizde tarama testi verilmemişti, davamız bu şekilde görüldü, bu şekilde karara çıktı. Miktarı basında 77 milyon lira olarak geçti lakin şöyle bir durum var, dava 43 milyon lira üzerinden karar çıktı. Bunun dışında 26 milyon lira bir faiz işlemiş, faizi vardı, birkaç yargılama masrafı, icra harçları ve vekalet ücretleri dahil edildiğinde şu an güncel borç miktarı 81 milyon liradır. Dava üst mahkeme aşamasında, davamız devam ediyor. Biz bağımsız yargının vereceği her karara saygı duyacağız, hiçbir şekilde toplumu yanlış bilgilendirmedik bilgilendirilmesini de istemiyoruz aile hakkında bizim hakkımızda davanın hakimi hakkında çirkin ithamlardan bulunan herkese karşı da zaten suç duyurusunda bulunduk bulunmaya da devam ediyoruz bu dosya emsal nitelikte bir dosyadır o yüzden üst mahkemenin vereceği kararı biz de merakla bekliyoruz’

Ailenin tepkisi

M.K.’nin babası Hüseyin Kızmaz ise yaşadıklarını şöyle aktardı:

’’Daha önce kontrole götürdüğümüzde bize çocuğumuzun sağlıklı olduğunu söyledi doktor. Her şeyin yolunda olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını söyledi kendisi. Daha sonra doğum gerçekleşti Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesinde. Hemşire tarafından ben çağrıldım, çocuğun babası sen misin dedi, evet dedim. Senin çocuğun Down Sendromlu diye söyledi. Ben de nasıl böyle bir şey olur dedim, daha önce biz kontrole götürdük, doktor bize sağlıklı olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu söylemişti. Demek ki hiç bakmamış, hiç incelememiş. Şikayetçiyim kendisinden çünkü böyle bir dünyaya ben özürlü çocuğu getirmek istemezdim. Bize söz hakkı tanısaydı, biz de doktorun yanına tam yok deme zamanında gitmişiz. Yani bir gebeliğe son verebilirdik bizi bilgilendirseydi, istemiyoruz diyebilirdik. Bize sağlamdır dedi, her şey yolundadır dediği için biz bir seferde bunu öğrendik. Bu davayı açmamızın amacı da bizim gibi diğer aileler doğumhanenin önünde mağdur olmasın. Daha önceden bilgi sahibi olsunlar. Doktorlar da kendi işini dürüst bir şekilde yapsın, sonuçta burada bir çocuğun hayatı söz konusu. Kimsenin bizim yerimizde olmasını, bizim gibi mağdur olmasını istemiyoruz. Sosyal medyadaki haberlerin tamamı yanlış doktor diyor ben imzalı kağıt vermişim, üç sefer söylemişim, Allah’tan geleni kabul ederiz demiş. Bunların hepsi yalan, elinde zaten öyle bir evrak olmuş olsaydı mahkeme bu kararı vermezdi’’

Hastane karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Dosya emsal nitelikte görülürken, taraflar üst mahkemenin kararını bekliyor.

AİLESİ, DOWN SENDROMLU OLARAK DÜNYAYA GELEN M.K.'YA GÖZLERİ GİBİ BAKIYOR