DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Edirne'de İftar Programına Katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne'de düzenlenen iftar programında partililere hitap etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:26
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Edirne'de İftar Programına Katıldı

Uysal, Edirne'de Partililerle Bir Araya Geldi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne'de partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Uysal, etkinliğin yapıldığı bir restoranda partilileriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Parti Geleneği ve Siyasi Eleştiriler

Uysal, konuşmasında Demokrat Parti'nin köklü bir gelenekten geldiğini vurgulayarak, "Azami düzeyde ideal değer birlikteliği yapılması gereken siyaset maalesef bugün asgari düzeyde menfaat birlikteliğine dönüştürüldü," ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken, milletin önünde hizmet eri olmaya gayret ettiklerini belirtti. Ayrıca, "Demokrat Parti'nin sorumluluklarının bilincindeyiz," dedi.

Dış ve İç Müdahaleler

Uysal, partilerinin dışarıdan ve içeriden müdahalelerle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Milletimizin ve sizlerin bize emanet ettiği iradenin üzerine gölge düşürmemek adına kurucu irademizin ruhunu bayraklaştırarak bu noktaya kadar geldik," diye konuştu.

Hukukun siyasallaşmasına da dikkat çeken Uysal, bu durumu eleştirdi. DP Edirne İl Başkanı Ayten Ercan ise iftara katılan partililere teşekkür ederek hayırlı ramazanlar diledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen...

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı. Uysal, kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen...

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı. Uysal, kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

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