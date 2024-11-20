DP'li Altıntaş: İthalata Dayalı Tarım Politikaları Çiftçiyi Zorluyor

DP'li Haydar Altıntaş, Çiftçi İçin Tehlikeye Dikkat Çekti

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, ithalata dayalı tarım politikalarının Türk çiftçisini zorladığını vurguladı. Altıntaş, Meclis'te yaptığı basın toplantısında pamuk fiyatlarının sürekli düşmesi ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Altıntaş, kütlü pamuğun kilogram fiyatının 22 lira, pamuk çekirdeğinin ise 10 lira olduğunu ifade ederek, 4 yıl önce 27 lira olan kütlü pamuk fiyatlarının alıcı bulmakta zorlandığını belirtti. Tarım girdilerinin bu süreçte yüzde 100 ila 300 oranında arttığını ifade etti.

Ekonomik Baskılar Artıyor

Son bir yıl içinde maliyetlerin yüzde 60 arttığını söyleyen Altıntaş, alım fiyatlarının ise ya aynı kaldığını ya da düştüğünü vurguladı. Bu durumun çiftçilere 'tarlanızı satıp üretimden vazgeçin' mesajı verdiğini belirtti ve ekledi:

"Çiftçi zarar ediyor. Bu yıl pamuk üreticileri, yaşadığı zorluk ve ekonomik baskılarla karşı karşıya kalacaktır. İthalata dayalı tarım politikaları Türk çiftçisini perişan etmektedir."

Kuş Gribi Uyarısı

Altıntaş, Türkiye'nin kendi ürettiği gübre fabrikalarının satıldığını ve gübre tüketicilerinin büyük sıkıntılar içerisinde bulunduğunu dile getirdi. Ayrıca, Konya, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi illerde kuş gribi salgınının etkisini hissettirdiğini belirtti.

"Kuş gribi Türkiye'nin üretim merkezlerine daha fazla yayılmadan önlenemezse, yumurta ve tavuk eti fiyatları da çığ gibi artacak." diyen Altıntaş, bu duruma karşı acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.